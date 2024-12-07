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        Haberler Dünya Darragh Fırtınası Britanya ve İrlanda'yı vurdu | Dış Haberler

        Darragh Fırtınası nedeniyle Britanya ve İrlanda'da yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı

        Kuzey Atlantik Okyanusunu etkileyen Darragh Fırtınası, okyanusa sahili bulunan ülkelerde olumsuz koşullara yol açtı. İngiltere Meteoroloji Ofisinden yapılan açıklamaya göre fırtınanın hızı saatte 150 kilometreye ulaştı. Fırtına nedeniyle Britanya ve İrlanda'da enerji kesintileri meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 23:16 Güncelleme: 07.12.2024 - 23:16
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        Darragh Fırtınası Britanya ve İrlanda'yı vurdu
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        İngiltere Meteoroloji Ofisinden (Met Office) yapılan açıklamaya göre fırtınanın hızı yer yer saatte 150 kilometreye ulaştı.

        Elektrik dağıtım şirketlerinin oluşturduğu Enerji Ağları Derneğinden (ENA) yapılan açıklamada, İngiltere ve Galler'de gün içinde yaklaşık 768 bin abonenin elektrik sorunu yaşadığı, hala yaklaşık 177 bin aboneye enerji verilemediği belirtildi.

        Açıklamada, binden fazla görevlinin enerji tedariki için çalıştığı kaydedildi.

        İrlanda Meteoroloji Ofisi, gün içinde en fazla kesintinin olduğu anlarda yaklaşık 400 bin aboneye elektrik verilemediğini duyurdu.

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        İngiltere ve İrlanda hükümetleri, milyonlarca kişiye evlerinden çıkmama çağrısı yaptı.

        Öte yandan İngiltere'nin Lancashire bölgesinde bir kişi, ağacın seyir halindeki aracının üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Darragh Fırtınası'ndan çok sayıda uçuş da etkilendi. İrlanda ve Britanya'daki havalimanlarında iniş için uçaklar farklı havalimanlarına yönlendirildi, kalkışlarda da gecikme ya da iptaller yaşanıyor.

        İngiltere'de bazı tren seferleri de hatta düşen yabancı maddeler nedeniyle iptal edilirken birçok açık hava spor müsabakası ve etkinlik de ertelendi.

        Galler'in 150 yıllık Llandudno İskelesi de fırtınanın neden olduğu dalgalar ve rüzgardan zarar gördü.

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        #Britanya
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