Darülaceze Yaşlı Bakımevi yeniden yapılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ataşehir ilçesindeki Darülaceze Yaşlı Bakımevi'nin yeniden yapımı için temel atma töreni düzenledi. Kayışdağı'ndaki Darülaceze kampüsünde düzenlenen törene, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin katıldı.

Törende konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, sadece bu yıl İstanbul'da temelini atacakları veya tadilattan geçirip, tekrar devreye alacakları tesislerin sayısının 300'ün üstünde olduğunu söyledi. Aslan, temeli atılan bakımevine ilişkin şunları kaydetti:

"Buradaki çalışmalarımız tamamlandığında, alan içerisinde Sevgi Sitesi, Şefkat Sitesi ve kafeterya yer alacak. Hizmet kapasite sayısı, 242'den 400 civarına yükselecek. Ayrıca Şefkat Sitesi'nde yaş alanlar için bir hobi mutfağı ve dinlenme alanları da yer alacak. İBB olarak, 2025 yılında Haziran ayına kadar Darülaceze'de 774 sakinimize, Sağlıklı Yaşam Merkezimizde yaklaşık 2 bin vatandaşımıza hizmet verdik. Bu fani dünya bile gelip geçici. Her şey gelip geçerken, bizi ayakta tutan tek şey ise aldığımız hayır dualarıdır. Darülacezemizde kalacak olan vatandaşlarımızın duaları, bizim için talih yazımız olacak. Onlar, burada kendilerini evlerinde hissedecek, bizleri ailesi bilecek."