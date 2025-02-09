Darüşşafaka Lassa: 67 - Anadolu Efes: 83 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yı 83-67 yendi.
Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 83-67 mağlup etti.
Salon: Ayhan Şahenk
Hakemler: Yener Yılmaz, Özge Şentürk Bayraktar, Tolga Edis
Darüşşafaka Lassa: Appleby 12, Muhaymin Mustafa 2, Moore 13, Tinkle 16, Brajkovic 2, Berkay Taşkıran 2, Gach 14, Pecarski 3, Ege Demir 3, Smith
Anadolu Efes: Nwora 7, Bryant 10, Smits 9, Thompson 4, Ercan Osmani 13, Rıdvan Öncel 4, Dozier 7, Doğuş Özdemiroğlu 6, Burak Can Yıldızlı 6, Oturu 17, Erkan Yılmaz, Willis
1. Periyot: 13-22
Devre: 31-42
3. Periyot: 50-66
4. Periyot: 67-83
Beş faulle çıkan: 38.19 Smits (Anadolu Efes)