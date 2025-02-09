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        Haberler Spor Basketbol Darüşşafaka Lassa: 67 - Anadolu Efes: 83 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Darüşşafaka Lassa: 67 - Anadolu Efes: 83 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yı 83-67 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 20:33 Güncelleme: 09.02.2025 - 20:33
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        Anadolu Efes deplasmanda kazandı!
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        Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 83-67 mağlup etti.

        Salon: Ayhan Şahenk

        Hakemler: Yener Yılmaz, Özge Şentürk Bayraktar, Tolga Edis

        Darüşşafaka Lassa: Appleby 12, Muhaymin Mustafa 2, Moore 13, Tinkle 16, Brajkovic 2, Berkay Taşkıran 2, Gach 14, Pecarski 3, Ege Demir 3, Smith

        Anadolu Efes: Nwora 7, Bryant 10, Smits 9, Thompson 4, Ercan Osmani 13, Rıdvan Öncel 4, Dozier 7, Doğuş Özdemiroğlu 6, Burak Can Yıldızlı 6, Oturu 17, Erkan Yılmaz, Willis

        1. Periyot: 13-22

        Devre: 31-42

        3. Periyot: 50-66

        4. Periyot: 67-83

        Beş faulle çıkan: 38.19 Smits (Anadolu Efes)

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