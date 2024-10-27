Darüşşafaka Lassa: 87 - Fenerbahçe Beko: 97 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 97-87 mağlup etti ve 4'te 4 yaptı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Darüşşafaka Lassa'yı 97-87 yendi.
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Yener Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız
Darüşşafaka Lassa: Moore 34, Tinkle 14, Gach 14, Enes Berkay Taşkıran 6, Ege Demir 4, Yiğit Onan 12, Tolga Kay, Tarık Sezgün, Appleby 3, Ege Akçay
Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 16, Hall 7, Hayes-Davis 3, Zagars 9, Marjanovic 16, Birch 14, Mays 12, Metecan Birsen 10, Baldwin 4, Tarık Biberovic 4, Emre Ekşioğlu, Erten Gazi 2
1. Periyot: 29-21
Devre: 50-48
3. Periyot: 73-76