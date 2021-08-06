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Haberler Gündem BEŞİK GİBİ SALLANIYOR! Son dakika: Datça'da 14 saatte 55 deprem! - Haberler
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Datça beşik gibi! 14 saatte 55 deprem

Muğla, bir yandan yangınlarla boğuşurken, diğer yandan da Datça ilçesinde depremler hakim oluyor. Son 14 saatte en büyüğü 4,2 olan 55 deprem kaydedildi.

BEŞİK GİBİ SALLANIYOR! Son dakika: Datça'da 14 saatte 55 deprem! - Haberler
HABERTURK.COM

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Datça arka arkaya depremlerle sarsılıyor.

1 Ağustos'ta 5,5 ve 3 Ağustos'ta 5 büyüklüklerinde iki deprem atlatan Datça'da son 14 saatte 55 deprem meydana geldi.

Bu depremlerin en büyüğü 4,2 olarak ölçüldü.

Datça'da meydana gelen depremler şöyle oluştu:

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