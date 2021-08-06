Datça beşik gibi! 14 saatte 55 deprem

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Datça arka arkaya depremlerle sarsılıyor.
1 Ağustos'ta 5,5 ve 3 Ağustos'ta 5 büyüklüklerinde iki deprem atlatan Datça'da son 14 saatte 55 deprem meydana geldi.
Bu depremlerin en büyüğü 4,2 olarak ölçüldü.
Datça'da meydana gelen depremler şöyle oluştu:
|06.08.2021 14:02:24
|AFAD
|36.2736
|27.0168
|6.39
|ML
|2.8
|Ege Denizi, 55.18 km. Datça (Mugla)
|508814
|06.08.2021 13:58:15
|AFAD
|36.3160
|27.0663
|6.71
|Mw
|4.1
|Ege Denizi, 48.80 km. Datça (Mugla)
|508813
|06.08.2021 13:52:39
|AFAD
|36.2876
|27.0163
|5.15
|Mw
|4.2
|Ege Denizi, 53.93 km. Datça (Mugla)
|508810
|06.08.2021 13:49:16
|AFAD
|36.3641
|27.0696
|6.62
|ML
|2.2
|Ege Denizi, 44.24 km. Datça (Mugla)
|508812
|06.08.2021 13:47:10
|AFAD
|36.2528
|27.0253
|7.03
|ML
|2.4
|Ege Denizi, 56.69 km. Datça (Mugla)
|508811
|06.08.2021 13:42:44
|AFAD
|36.3455
|27.0401
|7.02
|ML
|1.7
|Ege Denizi, 47.48 km. Datça (Mugla)
|508808
|06.08.2021 13:32:50
|AFAD
|36.2675
|26.9678
|6.26
|ML
|2.6
|Ege Denizi, 58.30 km. Datça (Mugla)
|508807
|06.08.2021 13:28:09
|AFAD
|36.2716
|27.0526
|7.74
|ML
|2.3
|Ege Denizi, 53.63 km. Datça (Mugla)
|508806
|06.08.2021 13:09:58
|AFAD
|36.3221
|27.0673
|6.81
|ML
|2.4
|Ege Denizi, 48.18 km. Datça (Mugla)
|508803
|06.08.2021 13:02:55
|AFAD
|36.2866
|27.0526
|31.93
|ML
|2.2
|Ege Denizi, 52.21 km. Datça (Mugla)
|508802
|06.08.2021 13:00:58
|AFAD
|36.3835
|27.1385
|7.00
|ML
|1.8
|Ege Denizi, 39.01 km. Datça (Mugla)
|508801
|06.08.2021 12:56:26
|AFAD
|36.3240
|27.0120
|20.10
|ML
|1.9
|Ege Denizi, 50.91 km. Datça (Mugla)
|508799
|06.08.2021 12:54:53
|AFAD
|36.2578
|27.0448
|7.20
|ML
|2.7
|Ege Denizi, 55.30 km. Datça (Mugla)
|508798
|06.08.2021 12:46:17
|AFAD
|36.4240
|27.0890
|9.40
|ML
|1.5
|Ege Denizi, 37.94 km. Datça (Mugla)
|508797
|06.08.2021 12:41:56
|AFAD
|36.4243
|27.1716
|7.16
|ML
|1.8
|Ege Denizi, 33.60 km. Datça (Mugla)
|508794
|06.08.2021 12:34:01
|AFAD
|36.3096
|27.0190
|31.56
|ML
|2.1
|Ege Denizi, 51.80 km. Datça (Mugla)
|508793
|06.08.2021 12:22:31
|AFAD
|36.0090
|27.1378
|5.19
|ML
|2.8
|Ege Denizi, 76.41 km. Datça (Mugla)
|508792
|06.08.2021 12:16:47
|AFAD
|36.2790
|27.0530
|16.70
|Mw
|4.2
|Ege Denizi, 52.91 km. Datça (Mugla)
|508788
|06.08.2021 12:06:04
|AFAD
|36.3253
|27.0636
|6.05
|ML
|1.6
|Ege Denizi, 48.07 km. Datça (Mugla)
|508787
|06.08.2021 11:59:55
|AFAD
|36.3876
|27.0350
|6.24
|ML
|1.7
|Ege Denizi, 44.17 km. Datça (Mugla)
|508786
|06.08.2021 11:31:01
|AFAD
|36.3521
|27.0145
|7.52
|ML
|1.5
|Ege Denizi, 48.35 km. Datça (Mugla)
|508782
|06.08.2021 11:22:49
|AFAD
|36.2373
|27.0440
|9.55
|ML
|3.3
|Ege Denizi, 57.24 km. Datça (Mugla)
|508780
|06.08.2021 11:13:50
|AFAD
|36.2643
|27.0110
|7.39
|ML
|2.5
|Ege Denizi, 56.33 km. Datça (Mugla)
|508777
|06.08.2021 11:09:36
|AFAD
|36.1510
|27.0021
|7.34
|ML
|2.1
|Ege Denizi, 67.31 km. Datça (Mugla)
|508776
|06.08.2021 10:27:27
|AFAD
|36.4346
|27.1381
|7.02
|ML
|1.7
|Ege Denizi, 34.30 km. Datça (Mugla)
|508772
|06.08.2021 10:25:32
|AFAD
|36.0060
|27.4883
|7.15
|ML
|2.2
|Ege Denizi, 71.18 km. Datça (Mugla)
|508771
|06.08.2021 10:00:42
|AFAD
|36.4081
|27.0911
|7.19
|ML
|2.1
|Ege Denizi, 39.19 km. Datça (Mugla)
|508770
|06.08.2021 09:16:49
|AFAD
|36.7715
|27.5956
|7.00
|ML
|1.1
|Gokova Korfezi, 0.61 km. Datça (Mugla)
|508765
|06.08.2021 09:02:19
|AFAD
|36.2483
|27.0313
|7.23
|ML
|2.4
|Ege Denizi, 56.83 km. Datça (Mugla)
|508764
|06.08.2021 08:59:15
|AFAD
|36.2993
|27.0508
|7.02
|ML
|3.2
|Ege Denizi, 51.11 km. Datça (Mugla)
|508761
|06.08.2021 08:07:00
|AFAD
|36.3666
|27.1060
|27.40
|ML
|1.6
|Ege Denizi, 42.15 km. Datça (Mugla)
|508758
|06.08.2021 08:02:36
|AFAD
|36.6396
|27.1278
|7.00
|ML
|1.3
|Ege Denizi, 21.62 km. Datça (Mugla)
|508759
|06.08.2021 07:38:05
|AFAD
|36.4141
|27.0935
|19.18
|ML
|2.6
|Ege Denizi, 38.53 km. Datça (Mugla)
|508752
|06.08.2021 07:33:12
|AFAD
|36.4891
|27.1585
|6.59
|ML
|2.0
|Ege Denizi, 28.40 km. Datça (Mugla)
|508755
|06.08.2021 07:30:28
|AFAD
|36.3133
|27.0831
|6.24
|ML
|1.9
|Ege Denizi, 48.25 km. Datça (Mugla)
|508754
|06.08.2021 07:21:21
|AFAD
|36.4208
|27.0283
|6.78
|ML
|1.4
|Ege Denizi, 41.91 km. Datça (Mugla)
|508757
|06.08.2021 07:15:34
|AFAD
|36.3446
|27.1178
|13.23
|ML
|1.7
|Ege Denizi, 43.67 km. Datça (Mugla)
|508756
|06.08.2021 07:12:52
|AFAD
|36.2755
|27.3458
|8.29
|ML
|1.8
|Ege Denizi, 42.92 km. Datça (Mugla)
|508753
|06.08.2021 06:58:24
|AFAD
|36.4876
|27.1993
|21.65
|ML
|1.4
|Ege Denizi, 26.33 km. Datça (Mugla)
|508751
|06.08.2021 06:48:41
|AFAD
|36.3168
|27.0951
|6.46
|ML
|1.9
|Ege Denizi, 47.37 km. Datça (Mugla)
|508750
|06.08.2021 06:34:32
|AFAD
|36.4195
|27.1216
|7.22
|ML
|1.8
|Ege Denizi, 36.52 km. Datça (Mugla)
|508748
|06.08.2021 06:34:00
|AFAD
|36.5556
|27.4555
|0.00
|ML
|1.3
|Ege Denizi, 10.37 km. Datça (Mugla)
|508749
|06.08.2021 05:41:07
|AFAD
|36.3858
|27.0336
|7.01
|ML
|1.9
|Ege Denizi, 44.40 km. Datça (Mugla)
|508745
|06.08.2021 05:30:09
|AFAD
|36.4458
|27.0848
|7.01
|ML
|1.6
|Ege Denizi, 36.39 km. Datça (Mugla)
|508744
|06.08.2021 04:06:49
|AFAD
|36.3736
|27.0556
|25.65
|ML
|3.2
|Ege Denizi, 44.17 km. Datça (Mugla)
|508742
|06.08.2021 03:23:13
|AFAD
|36.4181
|27.1336
|7.03
|ML
|1.9
|Ege Denizi, 36.02 km. Datça (Mugla)
|508741
|06.08.2021 02:43:34
|AFAD
|36.3345
|27.1585
|5.54
|ML
|1.8
|Ege Denizi, 42.60 km. Datça (Mugla)
|508723
|06.08.2021 02:32:26
|AFAD
|36.4201
|27.0883
|7.47
|ML
|1.6
|Ege Denizi, 38.31 km. Datça (Mugla)
|508722
|06.08.2021 02:28:34
|AFAD
|36.3616
|27.0308
|26.39
|ML
|1.9
|Ege Denizi, 46.60 km. Datça (Mugla)
|508726
|06.08.2021 02:25:48
|AFAD
|36.6800
|27.1163
|7.84
|ML
|1.5
|Ege Denizi, 22.02 km. Datça (Mugla)
|508729
|06.08.2021 02:24:49
|AFAD
|36.2500
|27.1275
|5.52
|ML
|2.1
|Ege Denizi, 52.12 km. Datça (Mugla)
|508728
|06.08.2021 02:24:17
|AFAD
|36.5005
|27.3135
|7.50
|ML
|1.8
|Ege Denizi, 19.78 km. Datça (Mugla)
|508727
|06.08.2021 02:00:35
|AFAD
|36.4748
|27.2421
|28.90
|ML
|1.6
|Ege Denizi, 25.45 km. Datça (Mugla)
|508732
|06.08.2021 01:59:12
|AFAD
|36.3125
|27.0305
|6.41
|ML
|1.6
|Ege Denizi, 50.93 km. Datça (Mugla)
|508717
|06.08.2021 01:51:50
|AFAD
|36.3300
|27.0868
|26.35
|ML
|1.4
|Ege Denizi, 46.50 km. Datça (Mugla)
|508718
|06.08.2021 00:52:12
|AFAD
|36.3831
|27.0346
|7.01
|ML
|1.5
|Ege Denizi, 44.57 km. Datça (Mugla)
|508736
|06.08.2021 00:46:05
|AFAD
|36.3520
|27.1883
|8.79
|ML
|2.1
|Ege Denizi, 39.58 km. Datça (Mugla)
|508735
|06.08.2021 00:36:16
|AFAD
|36.3785
|27.1536
|29.13
|ML
|1.8
|Ege Denizi, 38.76 km. Datça (Mugla)
|508738
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