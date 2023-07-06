Datça'da kafaya kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 yaralı

Datça'da otomobiller kafaya kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 yaralı Muğla'nın Datça ilçesinde karşı şeride geçen otomobilin başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, biri ağır 3 kişi de yaralandı

Muğla'nın Datça ilçesindeki kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Marmaris-Datça karayolu Emecik mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Ömer Kılınç idaresindeki otomobil Marmaris'ten Datça istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Kılınç idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen F.K. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Ömer Kılınç ve yolcu konumundaki E.G. ile diğer otomobilin sürücüsü F.K. ile araçta bulunan H.K. yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücü Ömer Kılınç'ın olay yerine hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer 3 yaralı ise, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan E.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.