Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Datça'da otomobiller kafaya kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 yaralı

        Muğla'nın Datça ilçesinde karşı şeride geçen otomobilin başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, biri ağır 3 kişi de yaralandı

        İHA
        Giriş: 06.07.2023 - 12:51
        Datça'da kafaya kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muğla'nın Datça ilçesindeki kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaza, Marmaris-Datça karayolu Emecik mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Ömer Kılınç idaresindeki otomobil Marmaris'ten Datça istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

        Kılınç idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen F.K. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Ömer Kılınç ve yolcu konumundaki E.G. ile diğer otomobilin sürücüsü F.K. ile araçta bulunan H.K. yaralandı.

        Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücü Ömer Kılınç'ın olay yerine hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer 3 yaralı ise, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan E.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #muğla haberleri
        #datça
        #trafik kazası
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yepyeni bir HABERTURK.COM
        Yepyeni bir HABERTURK.COM
        Makas katliamının boyutu tespit tutanağında!
        Makas katliamının boyutu tespit tutanağında!
        Bakan Şimşek'ten ekonomi programı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten ekonomi programı açıklaması
        Zorla evlendirilmek istenen çocuğun kuzenine kelepçe!
        Zorla evlendirilmek istenen çocuğun kuzenine kelepçe!
        Hastalığınızın arkasında o mu var? Nedir bu kimerizm? 
        Hastalığınızın arkasında o mu var? Nedir bu kimerizm? 
        Siyasiler de Threads'de yerini aldı
        Siyasiler de Threads'de yerini aldı
        Arda Güler'in gidiş tarihi!
        Arda Güler'in gidiş tarihi!
        Elazığ'da keşfedildi! Literatüre girdi
        Elazığ'da keşfedildi! Literatüre girdi
        Prigojin Rusya'da mı?
        Prigojin Rusya'da mı?
        Beşiktaş'ın Halil ısrarı!
        Beşiktaş'ın Halil ısrarı!
        En çok ne okuyoruz?
        En çok ne okuyoruz?
        Zuckerberg'den Twitter'a gönderme!
        Zuckerberg'den Twitter'a gönderme!
        Tadilat yaptırdıkları evlerinde gizli kasa keşfettiler
        Tadilat yaptırdıkları evlerinde gizli kasa keşfettiler
        Ayrılık rüzgarı! O da mı gidiyor?
        Ayrılık rüzgarı! O da mı gidiyor?
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu
        Sektörden ilk yorumlar
        Sektörden ilk yorumlar
        PSG'ye çıkarma!
        PSG'ye çıkarma!
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        İkinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçemeyecek
        İkinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçemeyecek
        Ünlü oyuncu ucuz atlattı
        Ünlü oyuncu ucuz atlattı