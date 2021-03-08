Daum'dan Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'nin puan kaybettiği maçlar sonrasında sosyal medyadan paylaşımlarıyla ses getiren Christoph Daum, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertlilerle adının anılmasından mutluluk duyduğunu dile getiren Alman hoca, "Türkiye ile güçlü ilişkilerim var. Türkiye'de futbolu seven ve bana her zaman iyi dileklerini gönderen çok arkadaşım var. Türkiye hep benim ikinci evim. Sadece futbolla veya futbol kulübüyle ilgisi yok. Ancak adımın geçmesinden dolayı gururluyum. Ben yıllardır bu paylaşımları yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim" ifadelerini kullandı.