Dave Grohl, Kurt Cobain'in ölümünü anlattı

'Nirvana' grubunun eski davulcusu Dave Grohl yazdığı yeni kitabı 'The Storyteller: Tales of Life and Music'te, grubun solisti Kurt Cobain’in ölümüyle ilgili yaşadığı ilginç bir olaydan bahsetti.

Grohl, 3 Mart 1994'te, Roma'da kaldığı otelde aşırı doz uyuşturucu almasından sonra grup arkadaşının öldüğünü söyleyen bir telefon aldığını anlattı.

"ELİMLE YÜZÜMÜ KAPATARAK AĞLAMAYA BAŞLADIM"

52 yaşındaki müzisyen, haberi aldığı anı, "Yatak odamda yere düşerken dizlerim patladı ve telefonumu düşürdüm. Ellerimle yüzümü kapatarak ağlamaya başladım." sözleriyle ifade etti.

Dave Grohl, yaşadığı acıyı "Cobain gitmişti, Seattle Havaalanı’ndaki ilk tanışmamızda bana elma ikram eden utangaç genç adam gitmişti. Olympia'da (Washington) küçük bir apartman dairesini paylaştığım sessiz, içine kapanık oda arkadaşım gitmişti. Her gösteri öncesi, her gece güzeller güzeli kızıyla kuliste oynayan sevgi dolu baba gitmişti. Hayal ettiğimden çok daha derin bir üzüntüye kapıldım." diye yazdı.

Grohl’un bu derin üzüntüsü, Kurt Cobain’in hala yaşadığının haberini öğrendiği bir telefon aldığında yerini bir rahatlamaya bırakmış. Çünkü Cobain 1994 yılında, 3 Mart'ta değil, 5 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

"O GÜNDEN SONRA DUVARLARIMI DAHA YÜKSEĞE ÖRDÜM"

Amerikalı müzisyen, yaşadığı anları şöyle özetledi:

Hayatımın en karanlık günüyken 5 dakika içinde yeniden doğdum, o günden sonra duvarlarımı daha yükseğe ördüm.

Ancak sadece bir ay sonra, yani 8 Nisan sabahında Grohl'a yeniden Cobain'in ölüm haberi geldi ve Grohl aynı travmayı bir kez daha yaşadı. Polis ekipleri 5 Nisan’da Cobain'in kafasına aldığı kurşun sonrası vefat ettiği sonucuna vardı.

"TRAVMALARI DÜZELTMEK İÇİN İKİNCİ BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ OLMADI"

Kitabında "Bu sefer gerçekten gitmişti." diye yazan Dave Grohl, "Yanlışları ve travmayı düzeltmek için ikinci bir telefon görüşmesi olmadı, bu final oldu." ifadelerini kullandı.

"YAS TUTAMADIM"

Bir ay içinde en yakın arkadaşlarından Kurt Cobain'i iki kere kaybetme acısı yaşayan Grohl, "Bir ay önce çelişki ve duygusal bir kafa karışıklığı yaratan bir travma yaşamıştım. O travma benim düzgün bir yas tutmamı engelledi." dedi.

Grohl, "Kurt'un yaşadığı acıyı hissetmek için kalbime yalvardığım zamanlar oldu. Çok yükseklere ördüğüm o kahrolası duvarlara lanet ederken gözümdeki yaşları silmeye çalışırdım çünkü o yüksek duvarlar yaşamam gereken acıyı hissetmemde bana engel oldular." ifadelerini kullandı.

Şu anda The Foo Fighters'ın vokalistliğini yapan Dave Grohl, kitabında, Washington'da tek yatak odalı dairelerinde Kurt Cobain ile yaşamaktan, oda arkadaşının 1991'de uyuşturucu madde kullandığını keşfetmesine kadar bütün anılarını paylaştı.

Kurt Cobain'ı düşünmediği tek bir gün bile olmadığını belirten Grohl, arkadaşıyla ilgili hislerini şu sözlerle ifade etti:

Kurt'u en çok bateri setime oturduğumda hissediyorum. Birlikte çaldığımız şarkıları sık sık çalmıyorum, ama o tabureye oturduğumda hala mikrofona doğru çığlık atarak şarkı söylediğini ve gitarını çaldığını önümde hayal edebiliyorum.

1987 YILINDA NIRVANA'YI KURMUŞTU

Kurt Cobain, 1987 yılında Krist Novoselic ile birlikte Nirvana'yı kurmuştu. Grup, Bleach isimli ilk albümlerini 1989 yılında çıkarmıştı. Nirvana, ikinci albümü Nevermind'ı 1991’de yayınlandı ve Smells Like Teen Spirit ile çığır açan bir başarı yakalamıştı. Grup, X kuşağının 'bayrağı önde götüren grubu' olarak etiketlenmişti ve Cobain, 'bir neslin sözcüsü' olarak nitelendirilmişti.

Kurt Cobain, hayatının son yıllarında parlayan yıldızının yanı sıra zararlı madde bağımlılığı ile mücadele etmişti. Cobain, 18 Kasım 1993'te MTV Unplugged serisi kapsamında gerçekleştirdiği akustik konserden beş ay sonra yaşamına son vermişti.