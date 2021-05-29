"Çok mutlu ve gururluyuz"

Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren David Alaba'nın yeni takımı resmen Real Madrid oldu. Geçtiğimiz 13 sezon Bayern forması giyen Alaba, Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Avusturyalı yıldız Real Madrid'in bir sezon aradan sonraki ilk transferi olurken, İspanyol basını, 30 Haziran'da Bayern Münih ile sözleşmesi sona ereceğinden bonservis ücreti ödenmeden kadroya dahil edilen Avusturyalı futbolcunun, sezon başına 10-12 milyon avro kazanacağını iddia etti.

Alaba, Bayern Münih kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi, 9 Bundesliga, 5 Almanya Kupası, 2 UEFA Süper Kupa ve 2 Dünya Kulüpler Kupası kazanmıştı.

Bavyera ekibiyle 427 maça çıkan tecrübeli oyuncu 33 gol atıp 53 asist yaptı.