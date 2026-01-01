Habertürk
        Haberler Dünyadan David Beckham'dan oğlu Brooklyn Beckham'a zeytin dalı

        David Beckham, bir süredir arasının bozuk olduğu oğlu Brooklyn Beckham'a yeni yıl kutlama mesajında zeytin dalı uzattı: Çok seviyorum

        Giriş: 01.01.2026 - 11:50 Güncelleme: 01.01.2026 - 11:57
        Oğluna zeytin dalı
        ABD futbol takımı Inter Miami'nin başkanı David Beckham, yeni yıl mesajı paylaştığı Instagram gönderisinde ailesiyle ilgili duygusal sözler sarf etti. Hem eşi Victoria Beckham hem de çocuklarının siyah - beyaz fotoğraflarını paylaşan Beckham, çocuklarını 'Hayatı' olarak tanımladı. Bunu yaparken de arasının açık olduğu en büyük oğlu Brooklyn Beckham'ı da unutmadı.

        David Beckham, aralarındaki süregelen küskünlüğü giderme girişimlerinden biri olarak, yılbaşı gecesi paylaştığı aile fotoğraflarına Brooklyn Beckham'ı da ekledi.

        Brooklyn Beckham, babasının 50'nci yaş günü kutlaması ve Windsor Kalesi'ndeki uzun zamandır beklenen şövalyelik töreni de dahil olmak üzere yıl boyunca yaşanan tüm önemli aile etkinliklerinde yer almadı.

        2022'den bu yana Nicola Peltz ile evli olan Brooklyn Beckham, annesi Victoria Beckham'ın kendi adını taşıyan belgeselinin lansmanına ve ayrıca Paris, New York ve Londra'daki yıllık defilelerine de katılmadı.

        Brooklyn Beckham'ın ailesini en acı verici dışlaması, ağustos ayında Nicola Peltz'in milyarder babasının malikanesinde düzenlenen evlilik yenileme törenine Beckham'ları davet etmemesiydi.

        David Beckham, Instagram takipçileriyle bir dizi aile fotoğrafı paylaşarak, aralarında Brooklyn'in çocukluk yıllarından bir fotoğrafın da bulunduğu fotoğraflarla, aralarındaki gerginliği gidermeye çalıştı. Fotoğrafın altına, "Hepinizi çok seviyorum" notunu yazdı.

        Beckham ayrıca eşi ve dört çocuğunun fotoğrafına "Siz benim hayatımsınız" diye seslendi.

