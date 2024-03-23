"ÇOĞU İNSANIN YAPTIĞI GİBİ BENDE ONDAN HOŞLANDIM"

Sadece Victoria Beckham'dan hoşlandığını belirten David Beckham; "Bir insan olarak nasıl biri olduğunu bilmiyordum. O zamanlar çoğu insanın yaptığı gibi ben de ondan hoşlanıyordum ve kiminle evleneceğimi, hayatımın geri kalanında kiminle birlikte olacağımı bilmiyordum. Onun ne kadar güçlü bir kadın olduğunun farkında değildim ve beni her şeyden çok ona çeken şey de buydu."