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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Davinson Sanchez'ten Beşiktaş yorumu - Futbol Haberleri

        Davinson Sanchez'ten Beşiktaş yorumu

        Galatasaray'ın stoperi Davinson Sanchez, 4-3'lük Elfsborg galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 21:00 Güncelleme: 23.10.2024 - 21:00
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        Davinson Sanchez'ten Beşiktaş yorumu!
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        UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasındaki 3. haftasında Elfsborg'u 4-3 mağlup eden Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "BAZI ŞEYLERİ ANALİZ ETMEMİZ GEREKİYOR"

        Kolombiyalı savunma oyuncusu, "Bence temel bazı şeyleri analiz etmemiz gerekiyor. Daha iyi kontrol etmemiz gereken bir maçtı. Takım ve savunma olarak dikkat etmemiz ve iyi oynamamız gerekiyor bazı anlarda. Son anlarda bazı pozisyonlarda gol yemek üzüntü verici. Daha iyi olsak bunları çözebileceğimize inanıyorum. Önümüzdeki dönemde bunlara çalışacağız ve elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

        BEŞİKTAŞ VE TOTTENHAM MAÇLARI

        Davinson Sanchez, ligde Beşiktaş derbisi ve UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Tottenham müsabakası için, "Bu maçı analiz etmemiz gerekiyor. Biraz dinlenmemiz gerekiyor. Bu maçta istediğimiz gibi olmayan şeyler vardı. İlk yarıdaki gibi bir sonucu elimizden kaçırdık. Diğer yandan galibiyet aldığımız için mutluyuz. Önemli bir maçımız var. Evimizde 3 puanı almak istiyoruz. Bizim için her maç önemli. Ligde ve Avrupa'da liderliği hedefliyoruz. Tottenham'a karşı özel bir maç olacak ama önce Beşiktaş'a odaklanmamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.

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