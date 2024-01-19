Yeniden Refah Partisi adaylıkları kesinleşen 1’i büyükşehir 2’si il, 53 ilçe olmak üzere 56 belediye başkan adayını daha açıkladı. Şarkıcı Davut Güloğlu, Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan adayı oldu. Peki, Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan adayı Davut Güloğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, biyografisi...

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DAVUT GÜLOĞLU KİMDİR?

Davut Güloğlu, 1972 yılında Rize'de doğdu. 13 yaşında annesini ve 14 yaşında ise babasını kaybetti. Davut Güloğlu 11 çocuklu kalabalık bir ailenin ortanca çocuğu olarak Rize'de eğiti gördü. Çocukluk dönemini bu kayıplar nedeni ile epey sıkıntılı geçiren şarkıcı daha sonra Rize'den İstanbul'a göç etti. İstanbul'a gelen ve gençlik yıllarında hayatını toptancılık ile kazanan Güloğlu, Arif Sağ'ın kursuna yazılarak müzik hayatına atıldı.

İlk albümü 'Sarılsamda Olmayi Darılsamda Olmayi' ile müzik sektörüne giriş yapan Güloğlu, Karadeniz bölgesinde kısa sürede adını duyurdu.

2001 yılının Ocak ayında 'Nurcanım' adlı albümü çıkaran Davut Güloğlu'nun bu albümünün yaklaşık 2-2,5 milyona yakın kopya sattığı düşünülüyor.

2003 yılının Mayıs ayında 'Katula Katula' adlı albümü çıkaran Davut Güloğlu, bu albüm ile kendi albüm satış rekorunu kırdı. Davut Güloğlu, 'Karadeniz'in Ricky Martini' lakabını aldı. Davut Güloğlu, Nurcanım ve Katula Katula albümü ile 2000'li yıllardaki ekonomik krizin yarattığı toplumsal açıdan kötü boyutlardaki ülke moralini yükselttiği gerekçesi ile o dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'den ödül aldı.