Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünya

Davutoğlu'ndan yeni dünya düzenini anlama rehberi

Gelecek yıl yeni parti kurma hazırlığında olan eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun, yeni kitabı "Sistematik Deprem ve Dünya Düzeni için Mücadele" Cambridge Yayınevi'nden bu ay satışa çıkacak.

Davutoğlu'ndan yeni kitap
HABERTURK.COM

Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanlarından Ahmet Davutoğlu'nun "Sistematik Deprem ve Dünya Düzeni için Mücadele" adını taşıyan yeni kitabı Cambridge Yayınevi'nden bu ay satışa çıkacak.

Aynı zamanda akademisyen kökenli olan Davutoğlu kitabında, Soğuk Savaş sonrası değişen düzeni anlayabilmek için tüm dünyayı etkileyen 4 büyük 'depremi' analiz etmek gerektiğini vurguluyor.

2020'de yeni parti kurma hazırlığında olan Davutoğlu'na göre bahsi geçen 4 deprem, Sovyetler Birliği'nin çöküşü (1991),11 Eylül saldırıları (2001),küresel ekonomik kriz (2008) ve Arap Baharı ayaklanmaları (2011) şeklinde sıralanıyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Merkel 14 yıldır ilk kez Auschwitz'i ziyaret etti
DÜNYAMerkel Auschwitz'de
Son dakika! Çavuşoğlu: Türkiye NATO zirvesinde taviz vermedi
DÜNYA'NATO'da taviz vermedik'
Kenya'da 6 katlı bina çöktü
DÜNYAKenya'da 6 katlı bina çöktü
CIA Suudi istihbaratını eğitmeyi reddetti
DÜNYACIA Suudi ajanları eğitmeyecek
Son dakika! Atina o ülkenin büyükelçisini sınırdışı ediyor
DÜNYAYunanistan'dan Libya tepkisi
Fransa'da genel grev nedeniyle 350 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
DÜNYAFransa'da 350 kilometrelik araç kuyruğu
Son dakika! Rusya: Türkiye ile yeni S-400 anlaşması için çalışıyoruz
DÜNYA'Yeni S-400'lerin teslimi için çalışıyoruz'
Obama çifti 11,75 milyon dolara yazlık satın aldı
DÜNYAYazlıkçı Obama
Hook: İran binlerce göstericiyi öldürmüş olabilir
DÜNYA'Binlerce İranlı ölmüş olabilir'
Ermeni tasarısı üçüncü kez engellendi
DÜNYAErmeni tasarısına üçüncü engel

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X