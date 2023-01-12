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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun açıklamaları üzerine başlayan “eşit yetki” tartışması sürerken Davutoğlu’nun kabine modeline ilişkin sözleri de dikkat çekti.

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Sibel Erdem'in haberine göre Ahmet Davutoğlu “Güçlü cumhurbaşkanı olacak; ama şimdiki Cumhurbaşkanı anlayışıyla tek başına karar veremez. Biz yaklaşık birkaç toplantıda şu temel sorunla ilgilendik; acaba genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olsun mu diye uzun istişareler yaptık. Genel başkanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar. Her parti en az bir cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bir bakanlık alacak” demişti.

Davutoğlu ortak adayın masadan çıkması durumunda 5 liderin kabinede cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev alabileceğini belirtmişti. Ancak İYİ Parti cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının artmasına sıcak bakmıyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı “Bana göre cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı ideali birdir, en fazla ikidir. Sayı artarsa icraatta yavaşlama meydana gelir” dedi.

6’LI MASA NASIL BİR YÖNETİM MODELİ ÖNERECEK

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu HABERTÜRK yayınında şöyle konuşmuştu:

seçimi kazanmaları halinde her partinin bir cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını ve en az bir bakanlık alacağını belirti. Davutoğlu cumhurbaşkanı adayının masadan çıkması durumunda ise 5 liderin cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını ifade etti. Bu açıklamanın ardından gözler 6’lı masanın 26 Ocak’ta yapacağı toplantıya ve diğer paydaşlara çevrildi.

“5 VEYA 6 CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI İŞ AKIŞINI GECİKTİRİR”

PAÇACI: İDEAL SAYI 1

Davutoğlu’nun açıklamaları sonrasında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı’nın bir youtube kanalına yaptığı açıklama dikkatimi çekti. Paçacı “ liderlerin tümünün kabinede cumhurbaşkanı yardımcısı olması” formülüne sıcak bakmadığını belirtiyordu. Cihan Paçacı’ya bunun gerekçesini sordum:

“ 6 liderin cumhurbaşkanı yardımcılığı formülü iş akışını geciktirecek bir yapıyı oluşturur. Bana göre bir veya iki cumhurbaşkanı yardımcısı olmalı ama ideali birdir bence. Seçilecek cumhurbaşkanının yardımcı sayısının bir olması cumhurbaşkanının genel başkanlarla görüşmeyeceği anlamına gelmez. Kritik konularda mutlaka bir diyalog zeminin oluşmasının yararlı olacağı kanaatindeyim. Ama resmi prosedürde bir yardımcının iş akışını yürütmesinde fayda var. İstişare ve diyalog tercih sebebi olmalıdır ki o tercihi zaten Millet İttifakının cumhurbaşkanı kullanacaktır”

DEVA PARTİSİ NE DİYOR?

İDRİS ŞAHİN: KARARI LİDERLER VERECEK

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nun açıklamaları ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı’nın yaklaşımını DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin’e de sordum. 26 Ocak’ta yapılacak 6’lı masa toplantısına işaret eden Şahin geçiş sürecinin yol haritasının da 30 Ocak’ta kamuoyuna açıklanacağını hatırlattı:

“Geçiş sürecinin yol haritasına liderler istişare ve mutabakatla karar verecek. Bir değerlendirme yapmam etik olmaz. DEVA Partisi geçiş sürecinin yol haritasına ilişkin çalışma modelini sundu. Bu sunulan modeller içerisinde liderlerin cumhurbaşkanı yardımcısı olması veya icraatın içinde yer almasına yönelik seçenekler var. Liderlerin cumhurbaşkanı yardımcısı olması seçeneğini koyduk ama bazı liderlerin milletvekili olarak parti gruplarının başında kalmak istediklerine yönelik görüşler de var. Buna karar verecek olan liderlerdir”

SAADET PARTİSİ: TEMEL AMAÇ KURULACAK HÜKÜMETİN BAŞARILI OLMASI

BÜLENT KAYA: LİDERLER KABİNEDE YER ALMAYI ŞART KOŞMUYOR

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya da liderlerin kabinede görev alıp almasına ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü belirtti. Bu konudaki açıklamaların “ bakanlık paylaşımı gibi basit bir yaklaşımla yorumlanmasının doğru olmayacağını” vurguladı.

“ Seçimin kazanılması durumunda 6 siyasi parti olarak geçiş sürecini birlikte yürütmeye karar verdik. Bu süreçte liderlerin bizzat kabinede yer alması mı yoksa kabine dışında kalmaları mı faydalı? Nirengi noktası bu. Hükümetten pay almak gibi basit bir yaklaşım söz konusu değil. Kurulacak hükümetin başarılı olması için ne yapılmalı değerlendirmesiyle alakalı bir konu. Liderler hükümette yer almayı bir şart olarak koşmuyor.”