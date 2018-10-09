Görüntüler ortaya çıkmıştı

Motosikletli çifti önce minibüsün dışında darp ettiler. Sonra minibüsün içine alıp linç etmeye kalktılar. Şubat ayında Kadıköy'de minibüsçüler ile motosikletliler arasında yaşanan kavgaya dair taraflar hakim karşısına çıktı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, olayla ilgili minibüs şoförüyle iki arkadaşına "basit yaralama” ve “mala zarar verme" suçundan dava açıldı. İlginç olansa minibüs şoförlerinin yanı sıra Seren Okur ve Samet Yüksel için de “yaralama” suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istenmesiydi. Dava dosyasına ise olaya dair minibüs kamerasının görüntüleri girmişti. Görüntülerde minibüsün dışında çiftin darp edildiği ardından da genç kızın minibüsün içine itildiği görülüyor. Genç kızın minibüsün içinde ise yerde defalarca tekmelenmesi de saniye saniye kaydedilmişti.

“KİMSEYE VURMADIK”

Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ne hem mağdur hem sanık olan taraflar katıldı. Şoför Sinan Kuş suçlamaları kabul etmedi. “Ben kavgayı ayırmaya çalıştım. Kimseye vurmadım” dedi. Bir diğer şoför Şeyhmus Kuş ise kimseye vurmadığını söyleyerek, “Onlar bize vurdu” iddiasında bulundu. Olay yerine sonradan giden diğer sanık Yılmaz Kuş da herhangi bir olay görmediğini ve suçsuz olduğunu belirtti.

“KENDİMİZİ KORUDUK, BİZE VURDULAR”

Motosikleti süren Samet Yüksel ise kız arkadaşıyla kendisine saldırdıklarını söyleyerek, “Ben kendimi korumaya çalıştım” dedi. Minibüsün içinde tekme darbelerine maruz kalan ve hem mağdur hem sanık olarak yargılanan Seren Okur, “Şoför elinde kesici bir aletle üzerimize geldi. Onu önlemeye çalıştım. Hepsi birden minibüsün içinde bana vurdular. Motosikletime de zarar verdiler” diyerek suçsuz olduğunu kaydetti. Mahkeme olayı gören tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

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