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        Haberler Dünyadan Dayak videosuyla gündemden düşmeyen Sean 'Diddy' Combs'un Hollywood Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızına ne olacak? - magazin haberleri

        Dayak videosuyla gündemden düşmeyen Sean 'Diddy' Combs'un Hollywood Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızına ne olacak?

        Hakkında pek çok cinsel saldırı suçlaması olan ve en son eski sevgilisi Cassie Ventura'yı dövdüğünü gösteren video ile gündemden düşmeyen rapçi Sean 'Diddy' Combs'un Hollywood Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızının kaldırılması talep edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2024 - 14:29 Güncelleme: 26.05.2024 - 14:29
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        Hakkında pek çok cinsel saldırı suçlaması olan ve en son eski sevgilisi Cassie Ventura'yı dövdüğünü gösteren kamera görüntülerinin basına servis edilmesiyle tepkilerin odağına yerleşen rapçi Sean 'Diddy' Combs'un Hollywood Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızının kaldırılması için çağrı yapıldı. Ancak tepkilere rağmen 54 yaşındaki şarkıcının yıldızının kaldırılmayacağı açıklandı.

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        Yıldızların Hollywood Ticaret Odası sözcüsü, Hollywood Bulvarı'na yerleştirildikten sonra yıldızların kaldırılması konusunda örgütün 'güçsüz' olduğunu söyledi. Kaldırımın ticari marka hakkını Hollywood Ticaret Odası elinde tutuyor.

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        "BU YILDIZI SENDEN ASLA ALAMAYACAKLAR"

        Mayıs 2008'de Combs, Hollywood Bulvarı'ndaki 2 bin 362'nci yıldızla onurlandırılmış, yıldızı, ünlü oyuncu Jamie Foxx tarafından tanıtılmıştı.

        Foxx, ünlü şarkıcı ve yapımcıya şöyle seslenmişti: Bu büyük bir olay. Bu efsane. Ve bunu asla senden alamayacaklar.

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        Artan sayıda cinsel saldırı davasına ve federal ceza soruşturması altında olmasına Diddy'nin yıldızı şimdilik meşhur kaldırımda kalacak gibi görünüyor.

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        Rapçi, hakkında ortaya atılan cinsel saldırı ve şiddet suçlarını şimdiye dek hep inkar etti. Ancak geçen hafta 2016'da kaydedilen otel güvenlik görüntülerinde Combs, o dönemdeki sevgilisi Ventura'ya şiddetli bir şekilde saldırırken görülmüştü.

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        Büyük ses getiren şiddet görüntülerinin ardından şarkıcı bir özür videosu yayımlamıştı.

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        Ventura, eski sevgilisi de dahil olmak üzere pek çok kişi tarafından taciz konusunda yalan söylemekle suçlandıktan sonra, insanları 'kurbanlara ilk kez inanmaları için kalplerini açmaya' çağıran bir açıklama yaptı. Diddy, hakkındaki iddiaların kendisinden para koparmak için ortaya atıldığını savunmuştu.

        #Sean Diddy Combs
        #şiddet
        #taciz
        #Hollywood Şöhretler Kaldırımı
        #walk of fame
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