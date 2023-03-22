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Haberler Gündem 3. Sayfa Dayı yeğenini öldürdü! İşte cinayetin nedeni! - Son dakika haberleri
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Dayı yeğenini öldürdü! İşte cinayetin nedeni!

Çorum'da kan donduran bir olay yaşandı. 37 yaşındaki Rıza Sadıklı'yı tabancayla vurarak öldüren dayısı 44 yaşındaki Hüseyin Sadıklı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Dayı yeğenini öldürdü! İşte cinayetin nedeni! - Son dakika haberleri
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DHA

Çorum'da, Çepni Mahallesi Çelik 3'üncü Cadde'deki hurdacılar mevkiinde önceki gün, Rıza Sadıklı ile birlikte hurda topladığı dayısı Hüseyin Sadıklı arasında para konusunda anlaşmazlık çıktı.

TABANCAYI ÇIKARIP TETİĞE BASTI

DHA'da yer alan habere göre tartışma sırasında Hüseyin Sadıklı (44), belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla yeğeni Rıza Sadıklı'ya (37) ateş etti.

3 KURŞUNLA HAYATINI KAYBETTİ

Rıza Sadıklı, göğsüne ve sağ bacağına isabet eden 3 kurşunla hayatını kaybetti. Olayın ardından Hüseyin Sadıklı gözaltına alındı.

KATİL DAYI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Sadıklı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi´ne konuldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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