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        DEAŞ'in bombacısı İstanbul'da yakalandı

        İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgütün bomba yapım aşamalarında görev aldığı belirlenen terörist yakalanıp tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 10:33 Güncelleme: 06.10.2024 - 10:35
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        DEAŞ'in bombacısı İstanbul'da yakalandı
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ ve çatışma bölgelerinde bulunan silahlı terör örgütleriyle bağlantılı olarak İstanbul'da faaliyet gösterdiği değerlendirilen kişilere yönelik operasyon başlatıldı.

        Operasyonda çatışma bölgelerinde DEAŞ örgütü içerisinde bomba yapım aşamalarında görev aldığı tespit edilen 34 yaşındaki R.H. yakalandı.

        R.H. polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #DEAŞ
        #istanbul
        #Terör
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