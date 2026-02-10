Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu DEAŞ Karşıtı Koalisyon, Suriye hükümetiyle çalışmaya hazır | Dış Haberler

        DEAŞ Karşıtı Koalisyon, Suriye hükümetiyle çalışmaya hazır

        DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyonun siyasi direktörleri, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen toplantıda, Suriye hükümetiyle çalışmaya hazır olduklarını teyit etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 04:44 Güncelleme: 10.02.2026 - 04:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEAŞ Karşıtı Koalisyon, Suriye hükümetiyle çalışmaya hazır
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyona kısa süre önce katılan Suriye'nin de iştirakiyle başkent Riyad'da düzenlenen siyasi direktörler toplantısının ardından hazırlanan ortak açıklamayı yayımladı.

        AA'nın haberine göre; Suriye'de kalıcı ateşkes ve entegrasyona ilişkin hükümet ile terör örgütü YPG arasında sağlanan anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı belirten açıklamada, Suriye hükümetinin DEAŞ'a karşı ulusal mücadeleye öncülük etme yönünde dile getirdiği niyeti vurgulandı.

        DEAŞ tutuklularının hızlı ve güvenli bir şekilde nakledilmelerinin öncelikli mesele olduğuna işaret edilen açıklamada, üçüncü ülke vatandaşları DEAŞ'lı tutukluların ülkelerine geri gönderilmesi ve Suriye'nin Haseke ilindeki Hol Kampı'nda bulunan ailelerin geldikleri toplumlara entegrasyonunun önemine dikkat çekildi.

        REKLAM

        Suriye ve Irak'ta DEAŞ'la mücadelenin geleceği konusunda Şam ve Bağdat yönetimleriyle koordinasyonun sürdürüleceğine değinilen açıklamada, "DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon üyeleri, Suriye hükümeti ile yakın çalışmaya hazır olduklarını teyit etti. Koalisyon üyeleri ayrıca, Suriye ve Irak'ın bu yöndeki çabalarına doğrudan destek vermeye teşvik etti." ifadelerini kullandı.

        Koalisyon yetkililerinin, diplomatik ve askeri süreçler arasındaki koordinasyonun altını çizdiği vurgulanan açıklamada, toplantı katılımcılarına, ayrıca DEAŞ'la mücadeleye ilişkin mevcut durum ve nakilleri gerçekleşen DEAŞ'lı tutuklularla ilgili bilgi verildiği kaydedildi.

        Irak'ın DEAŞ'lı tutukluları güvenli şekilde tutması ve Suriye hükümetinin de DEAŞ'lıların tutulduğu hapishane ve kampları teslim almasının memnuniyetle karşılandığı bildirilen açıklamada, üçüncü ülkelerin Suriye ve Irak'taki vatandaşlarını teslim almaları çağrısı yapıldı.

        Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid el-Hureyci'nin başkanlık ettiği toplantıya, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya'nın yanı sıra Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack da katılmıştı.

        Suriye, 2014’te ABD öncülüğünde kurulan DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyona Kasım 2025'te katılmıştı.

        ABD liderliğinde kurulan koalisyon, Suriye hükümeti üye olmadan önce de çok sayıda ülkenin katılımıyla Suriye ve Irak'ta DEAŞ'a karşı askeri operasyonlar yürütüyordu.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tarlaları su altında kalan çiftçiler, açtıkları kuyular ve düdenlerle suyu yer altına aktarıyor

        İzmir'de şiddetli yağışlar sonrası tarım arazileri sular altında kalan çiftçilerin açtıkları kuyular ve kendiliğinden oluşan düdenler sayesinde boşa akan sular yer altına iletilerek yer altı suyunun rezerv ve kalite açısından korunması sağlanıyor. (AA)

        #Suriye
        #DEAŞ karşıtı koalisyon
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bölgenin yeni bir savaşı kaldıracak durumu yok"
        "Bölgenin yeni bir savaşı kaldıracak durumu yok"
        Borsada kar vaadiyle dolandırıcılık: 40 tutuklama
        Borsada kar vaadiyle dolandırıcılık: 40 tutuklama
        Kadıköy'de Fener alayı: 3 puanı 3 golle aldı!
        Kadıköy'de Fener alayı: 3 puanı 3 golle aldı!
        Annesini, kızını ve eşini öldürüp kendi canına kıydı
        Annesini, kızını ve eşini öldürüp kendi canına kıydı
        Tedesco'dan Trabzonspor sözleri!
        Tedesco'dan Trabzonspor sözleri!
        "13 maçımız kaldı, 13'ü de final maçı!"
        "13 maçımız kaldı, 13'ü de final maçı!"
        7 yaşındaki öğrenciyi darp davasında karar
        7 yaşındaki öğrenciyi darp davasında karar
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        "İkinci yarı sinyal verdi!"
        "İkinci yarı sinyal verdi!"
        Epstein'in eski kız arkadaşı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullandı
        Epstein'in eski kız arkadaşı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullandı
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Mal varlığına el konuldu
        Mal varlığına el konuldu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası