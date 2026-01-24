Habertürk
        DEAŞ'lı teröristlerin cenazelerini aileleri almadı | SON DAKİKA HABER

        Teröristlerin cenazelerini aileleri almadı!

        Yalova'da, 3 kahraman polisin şehit olduğu terör örgütü DEAŞ operasyonunda, Özel Harekat polisleri ile girdikleri çatışmada etkisiz hale getirilen 6 DEAŞ'lı terör örgütü mensubu, Bursa'da cenaze namazları kılınmadan gömüldü. Teröristlerin cenazeleri ailelerince alınmadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 08:08 Güncelleme: 24.01.2026 - 08:08
        Yalova'da, geçtiğimiz ay DEAŞ'lı teröristlerin bulunduğu İsmetpaşa Mahallesi Seher Sokak'taki 2 katlı eve, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, bina içerisinde bulunan teröristlerin görevli polis memurlarına ateş açması sonucunda Yalova İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan isimli polisler şehit oldu.

        ÇATIŞMADA 6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

        İHA'daki habere göre yaralanan polisler Zekeriya Kınalı, Eren Çelik, Eren Işık Cihan Kadıoğlu, Yusuf Irak ve Akşemsettin Temel Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Zafer Umutlu ve Haşem Sordabak isimli teröristlerin de aralarında bulunduğu 6 terörist ise etkisiz hale getirildi.

        AİLELER CENAZELERİNİ ALMADI

        Şehit polisler memleketlerinde düzenlenen merasimlerin ardından toprağa verilirken, otopsi için Bursa Adli Tıp Morgu'na gönderilen teröristlerin cesetlerini ise sahiplenen çıkmadı. Adli tıp tarafından ailelere yapılan çağrıya kulak veren olmayınca süreç devlet tarafından ilerletildi.

        ADLİ TIPTA 25 GÜN BEKLETİLDİ

        Ailelerinin cenazelerini bile teslim almaya gelmediği 6 teröristin cesedi, adli tıpta geçen 25 günlük sürenin ardından devlet tarafından defnedilmek üzere işlemlere başlandı.

        TERÖRİSTLER GÖMÜLDÜ

        Valilik tarafından ada ve parselleri belirlenen Erdoğan Köy ve Hasköy Mezarlıklarındaki yerlere, 6 terörist geniş güvenlik önlemleri eşliğinde sessiz ve kontrollü bir şekilde gömüldü.

