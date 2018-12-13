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DEAŞ terör örgütüne yönelik 7 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Yakalanan 12 şüpheli ile birlikte dijital materyaller de ele geçirildi. İHA'nın haberine göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunan ve geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye gibi çatışmalı bölgelere girip çıktıkları tespit edilen örgüt üyelerinin yakalanması için yeni bir çalışma başlattı.
DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ
Söz konusu soruşturma kapsamında dün gece Sultanbeyli, Bağcılar, Başakşehir, Sultangazi, Bahçelievler, Arnavutköy ve Avcılar’da 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, örgüte yardım ve yataklık eden, eleman temin eden ve lojistik destek sağlayan 12 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Yakalanan şüphelilerin, İstanbul’dan Suriye ve Irak gibi çatışmalı sahalara eleman temin ettikleri, örgüte maddi menfaat sağlayıp lojistik destek arayışında oldukları öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda ise DEAŞ’a katılıma dönük propaganda ifadelerinin bulunduğu dijital materyaller ele geçirildi. Yakalanan DEAŞ zanlıları, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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