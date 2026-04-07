        Haberler Gündem Güvenlik DEAŞ terör örgütüne operasyon: 36 gözaltı

        DEAŞ terör örgütüne operasyon: 36 gözaltı

        Şanlıurfa merkezli 8 ilde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı baskın yapılan 39 adreste çok sayıda örgütsel ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi

        Giriş: 07.04.2026 - 12:00 Güncelleme:
        DEAŞ operasyonu: 36 gözaltı

        Şanlıurfa merkezli 8 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

        ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        İHA'daki habere göre; Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı.

        39 ADRESE OPERASYON

        Bu kapsamda Şanlıurfa, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Diyarbakır, Aydın, Samsun ve İzmir’de belirlenen 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        36 KİŞİ GÖZALTINDA

        Operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        "Hamaney'in bilinci kapalı, tedavi görüyor" iddiası
        "Hamaney'in bilinci kapalı, tedavi görüyor" iddiası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        Icardi'de aşkın sonu!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Galatasaray zorlu virajda!
        Galatasaray zorlu virajda!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
        "12 yılı devirdik"
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        Türkiye çıkışı karşılık buldu
        Türkiye çıkışı karşılık buldu