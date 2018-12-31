Zanlılar sorgulanıyor

Hatay İstihbarat ve TEM şube Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığı, takipte bulunan ve yılbaşı gecesi eylem yapabilecek 1’i Türk, 9’u Suriyeli toplam 10 DEAŞ üyesine yönelik operasyon başlattı.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, operasyonda, aralarında, terör örgüt DEAŞ’a finansman sağlayan, DEAŞ’ın sosyal medya ekibinde bulanan ve terör örgütü adına Suriye’de savaştıktan sonra illegal yollarda Türkiye’ye geçiş yapan kişilerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Hatay´ın merkez Antakya, Reyhanlı, Erzin ve Kumlu ilçelerinde, yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ