1. SHERLOCK HOLMES: GÖLGE OYUNLARI (2011)

Dünyanın en zeki dedektiflerinden Sherlock Holmes ve sadık ortağı Dr. Watson, bu kez Londra’nın sınırlarını aşarak Fransa, Almanya ve İsviçre’yi kapsayan ölümcül bir oyunun içine çekiliyor. Ancak karşılarında her zaman bir adım önde olan, acımasız ve dâhi Profesör Moriarty vardır. Holmes’un zekasına rakip olan Moriarty, dünyayı tehdit edecek kadar büyük bir komplonun peşindedir.

IMDB Puanı: 7.4/10