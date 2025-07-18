Zekâ, intikam ve suçun iç içe geçtiği unutulmaz filmler
Zekice kurgulanmış senaryolar, etkileyici oyunculuklar ve sürpriz finaller... Bu listede yer alan filmler, suç ve gerilim türünün en başarılı örneklerini bir araya getiriyor.
Adaletin sınandığı, zekânın silaha dönüştüğü ve karakterlerin iç çatışmalarıyla öne çıktığı bu yapımlar, suç sinemasının en çarpıcı örnekleri arasında yer alıyor.
1. SHERLOCK HOLMES: GÖLGE OYUNLARI (2011)
Dünyanın en zeki dedektiflerinden Sherlock Holmes ve sadık ortağı Dr. Watson, bu kez Londra’nın sınırlarını aşarak Fransa, Almanya ve İsviçre’yi kapsayan ölümcül bir oyunun içine çekiliyor. Ancak karşılarında her zaman bir adım önde olan, acımasız ve dâhi Profesör Moriarty vardır. Holmes’un zekasına rakip olan Moriarty, dünyayı tehdit edecek kadar büyük bir komplonun peşindedir.
IMDB Puanı: 7.4/10
2. ADALET PEŞİNDE (2009)
Clyde Shelton, ailesiyle huzurlu bir hayat sürerken bir gece evi basılır ve karısı ile çocuğu acımasızca katledilir. Katillerden biri hafif ceza alırken, adalet sistemi Clyde'ı yüzüstü bırakır. Shelton artık adaleti kendi yöntemleriyle sağlamaya kararlıdır ve bu, tüm sistemi sorgulatacak bir intikam öyküsüne dönüşür.
IMDB Puanı: 7.4/10
3. AV MEVSİMİ (2010)
Cinayet masasının usta ismi Komiser Ferman, dengesiz ama deneyimli İdris ve genç antropolog Hasan; genç bir kızın cinayetini çözmek için bir araya gelir. Soruşturma ilerledikçe karşılarına çıkan karanlık ilişkiler ve acı gerçekler, her birinin hayatını derinden sarsacaktır.
IMDB Puanı: 7.4/10
4. 21 (2008)
M.I.T.’de eğitim gören Ben Campbell, okul ücretlerini karşılamakta zorlanınca sıra dışı bir çözüm bulur: Kart sayarak kumar oynamak. Altı kişilik bir ekiple birlikte Las Vegas’a giderek büyük kazançlar elde eder. Ancak bu oyun, göründüğü kadar masum değildir.
IMDB Puanı: 6.8/10
5. KÖSTEBEK (2006)
Boston’daki suç imparatorluğunu çökertmek isteyen eyalet polisi, mafyanın içine gizli ajan yerleştirir. Ancak mafya da aynı şekilde polis teşkilatına bir köstebek sokmuştur. Gerilim dolu bu mücadelede, kim dost kim düşman ayırt etmek giderek imkânsızlaşır.
IMDB Puanı: 8.5/10
6. YARALI YÜZ (1983)
Kübalı göçmen Tony Montana, Miami sokaklarında küçük bir adamken, uyuşturucu dünyasında hızla yükselerek büyük bir suç imparatorluğunun başına geçer. Ancak hırsı, onu hem zirveye taşır hem de trajik bir sona sürükler.
IMDB Puanı: 8.3/10
7. YÜZ YÜZE (1997)
FBI ajanı Sean Archer, oğlu katledilen bir baba olarak terörist Castor Troy’u yakalar ve onun kimliğine bürünerek terörist grubun içine sızar. Ancak işler ters gider; Troy hayatta kalır ve Archer’ın kimliğini alır. Artık roller değişmiş, büyük bir ölüm kalım savaşı başlamıştır.
IMDB Puanı: 7.3/10
8. HALK DÜŞMANLARI (2009)
1930’ların Amerika’sında, FBI ajanı Melvin Purvis, ülkenin en azılı gangsterleri John Dillinger, Baby Face Nelson ve Pretty Boy Floyd’un peşindedir. Gerçek olaylara dayanan film, suç ve adalet kavramlarını tarihsel bir bakışla ele alır.
IMDB Puanı: 6.9/10
9. GÜNAH ŞEHRİ (2005)
Karanlık ve yozlaşmış bir şehirde, sevdiği kadının ölümünün ardından zanlı durumuna düşen Marv, gerçek katili bulmak için yola koyulur. Sert, stilize anlatımı ve çizgi roman estetiğiyle dikkat çeken film, farklı karakterlerin kesişen hikâyelerini anlatır.
IMDB Puanı: 8.0/10
10. KIR ZİNCİRLERİNİ (2005)
Danny, çocukluğundan itibaren yeraltında hapsedilmiş, bir tefeci tarafından eğitilmiş ölüm makinesidir. Ancak bir müzisyen ve kızı sayesinde şiddetten uzak, insanca bir hayatla tanışır. Eski efendisi geri döndüğündeyse, Danny geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır.
IMDB Puanı: 7.0/10
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