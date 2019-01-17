Dedemin Fişi dilmi oyuncuları kimler? Dedemin Fişi filmi konusu ve karakterleri nedir? sorusunun cevabı haberimizde yanıt buldu. Dizilerin yayınlanmadığı üçüncü haftada kanallar yerli ve yabancı filmleri izleyici ile buluşturmaya devam ediyor.
DEDEMİN FİŞİ OYUNCULARI KİMLER?
Dedemin Fişi, yönetmenliğini Meltem Bozoflu'nun, senaristliğini Murat Kepez, Eray Akyamaner, Sıla Çetindağ, Uğur Güvercin'in yaptığı ve hikâyesi Yılmaz Erdoğan'a ait olan; Güldür Güldür Ekibinden Onur Buldu, Alper Kul, Erdem Yener, Onur Atilla, Doğa Rutkay, Meltem Yılmazkaya, İrem Sak, Özge Borak, Uğur Bilgin'in yer aldığı ve yapımcılığını BKM'nin üstlendiği 2015 yapımı komedi türü Türk Filmi. Filmin galası 20 Ocak 2016 tarihinde BKM Tiyatro'da yapılırken, sinema salonlarında 22 Ocak 2016 tarihinde vizyona girdi.
Ali Sunal - Rıfat Çirci/Sırat Çirci
Onur Buldu - Marif Çirci/Arif Çirci
Meltem Yılmazkaya - Döndü Şimşir/Dürdane Çirci
Alper Kul - Hicri Çirci/Hilmi Çirci
Uğur Bilgin - Remzi Çirci/Ramiz Çirci
Özge Borak - Nurgül Çirci
Ayşen Gruda
Aziz Aslan - Şinasi
Onur Atilla - Vecdi Şimşir
Doğa Rutkay - Pervin Kaya
Ayşegül Akdemir - Türkan Şimşir
Erdem Yener - Bora Çirci
Burak Topaloğlu - Ivan
İrem Sak - Kader Çirci
Kıvanç Baran Arslan - Rıza
Özlem Tokaslan - Üzerlik
Zeynep Kankonde - Semra
DEDEMİN FİŞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Televizyon ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür ekibini biraraya getiren Dedemin Fişi filminin hikayesi Yılmaz Erdoğan'a, yönetmenliği ise Meltem Bozoflu'ya ait. BKM'nin yapımcılığını üstlendiği Dedemin Fişi'nin başrollerinde Ali Sunal, Alper Kul, Özge Borak, Erdem Yener, Doğa Rutkay, Onur Buldu, İrem Sak, Onur Atilla, Uğur Bilgin ve Ayşen Gruda gibi isimler yer alıyor. Film Malatyalı Çirci Ailesi’nin miras serüvenini konu alıyor.
DEDEMİN FİŞİ FİLMİ NASIL?
Dedemin Fişi filmini vizyonda izleyen sinemaseverler film ile ilgili yorumları sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaştı.
İşte o yorumlardan bazıları..
Çok güzel,içinizi sımsıcacık edecek çok naif bir filmdi..Emeği geçen herkese teşekkürler. Umarım emeğinizin karşılığını alırsınız :) Herkese gitmeyi öneriyorum.Gerçekten pişman olmayacaksınız
Eğlenmek ve kafanızı dağıtmak istiyorsanız tercih edebilirsiniz, ben ve çocuklarım çok eğlendik. Çok beklentiye girmeden , ama eğleneceğinizi düşünerek 7-16 yaş arası çocuğunuzla güzel vakit geçirebileceğiniz bir film. Yorum yaparken bu kadar acımasız olmayın lütfen..
İçindeki küfür barındırmadan... diye başlayan cümlelere hayret ediyorum.Filmde küfürlü sahneler vardı ve seyirci de en çok buralarda güldü.Onun dışında sinema salonunda toplu bir şekilde kahkaha olmadı gibi bir şey.Güldür Güldür ekibini sevdiğimden beklentiyi mi fazla tuttum bilmiyorum.Verdiğim paraya acımadım ama beklediğimi de bulamadım.Bu kadar izleyici ve hasılatı hak ediyor mu peki? Hak etmiyor bana kalırsa.Ortalama bir film olmuş tabiki sinema yerine evde izlemenizi tavsiye ederim iyi seyirler...
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