BKM Film imzasıyla beyaz perdeye yansıyan Dedemin Fişi filminin yönetmen koltuğunda meltem Bozoflu oturuyor. Senaryosu Murat Kepez, Eray Akyamaner, Sıla Çetindağ, Uğur Güvercin tarafından kaleme alınan Dedemin Fişi'nin hikayesi Yılmaz Erdoğan'a ait.
DEDEMİN FİŞİ KONUSU NE?
Çekimleri Bolu'da gerçekleşen Dedemin Fişi filminin konusu şöyle:
Çirci ailesinin reisi Salih Bey’in beyin ölümü gerçekleşmiştir. Ancak, yaşam destek ünitesine bağlı şekilde hayatta kalması sağlanmaktadır. Fişin çekilmesi gerçekleşmeden önce miras peşindeki çocuklar ve torunlar ölüm döşeğindeki adamın başına üşüşecektir.
DEDEMİN FİŞİ OYUNCULARI KİM?
Ali Sunal - Rıfat Çirci/Sırat Çirci
Onur Buldu - Marif Çirci/Arif Çirci
Meltem Yılmazkaya - Döndü Şimşir/Dürdane Çirci
Alper Kul - Hicri Çirci/Hilmi Çirci
Uğur Bilgin - Remzi Çirci/Ramiz Çirci
Özge Borak - Nurgül Çirci
Ayşen Gruda
Aziz Aslan - Şinasi
Onur Atilla - Vecdi Şimşir
Doğa Rutkay - Pervin Kaya
Ayşegül Akdemir - Türkan Şimşir
Erdem Yener - Bora Çirci
Burak Topaloğlu - Ivan
İrem Sak - Kader Çirci
Kıvanç Baran Arslan - Rıza
Özlem Tokaslan - Üzerlik
Zeynep Kankonde - Semra
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