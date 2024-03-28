Defne Joy Foster kaç yaşında öldü? Defne Joy Foster kimdir? nerede, ne zaman, neden öldü?

Ölümü, hayranları başta olmak üzere çok geniş bir kitleyi etkileyen Defne Joy Foster, Sihirli Annem yapımındaki “Eda Peri” rolüyle seviliyordu. Öldüğünde küçük bebeğini ve eşini geride bırakan Defne Joy Foster’in kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İşte “Defne Joy Foster ne zaman öldü?” sorusunun yanıtı…

DEFNE JOY FOSTER KİMDİR?

İnternet kullanıcıları, “Defne Joy Foster kimdir?” sorusunu çok sık soruyor. Defne Joy Foster, 2 Eylül 1975 tarihinde Adana İncirlik Hava Üssü’nde dünyaya gelmiş bir ünlüdür. Sanatçının babası, doğduğu sırada Nato’da subay olan Amerikalı Steve Foster, annesi ise Hatice Nayman’dır. İkilinin boşanmasıyla Defne Joy Foster’ın babası memleketi Alabama’ya gitmiştir. Foster ise Türkiye’de annesiyle kalmıştır.

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Ortaokulu, İzmir Alsancak Ortaokulu’nda okuyan Foster, 1992 yılında liseyi İzmir Fatih Lisesi’nden bitirmiştir. Daha sonra ise yüksek öğrenimine devam etmemiştir. 1996 yılında yayın hayatına girmiş ve Kral TV’de VJ olarak televizyonculuğa adım atmıştır.

DEFNE JOY FOSTER NEDEN ÖLDÜ? Hayranları tarafından sanatçının ölüm nedeni ve detayları merak edilir. Peki Defne Joy Foster neden öldü? Sanatçının ölüm nedeni, astım krizine bağlı kalp krizidir. Ölümünden sonra cezanesi Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilmiştir. 2014 yılında 15 ayrı Adli Tıp uzmanının oybirliği ile kesinleşen bir rapor, sanatçının ölümüne neden olarak kanında bulunan ilaçların yan etkilerini göstermiştir. Foster’ın aldığı alkolün kolaylaştırıcı etkisi, astım hastalığı nedeniyle kullandığı ilaçlar ile tepkimeye girmiş ve kalp krizine neden olmuştur. Konu ile ilgili raporda yer alan ifadeler şunlardır; “Astım tanısı ile takip edilen, otopsisinde toksikolojik incelemede, kanında 208 mg Etanol,7.8 mg Sulbuttanol, 1.28 ml caffeine ve 1.72 mg pheniramine bulunan kişinin ölümünün; almış olduğu alkolün kolaylaştırıcı etkisi ile kanında bulunan ilaçların muhtemel yan etkilerine bağlı olarak meydana gelmiş ölüm olarak değerlendirilir.” REKLAM DEFNE JOY FOSTER KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ? Aklınızdan “Defne Joy Foster kaç yaşında öldü?” sorusu geçiyor olabilir. 2 Şubat 2011’de önce astım krizi, sonra kalp krizi geçiren sanatçı, öldüğünde 36 yaşındaydı. Genç yaşındayken hayata veda etmesiyle arkasında büyük bir hüzün bırakmıştır.

DEFNE JOY FOSTER HAYATI 1996 yılında ilk olarak Kral TV’de VJ spikerliği ile televizyonculuk hayatına giriş yapan Foster, daha sonrasında çeşitli TV kanallarında müzik programı sunmaya devam etmiştir. Bundan sonraki kariyerinde ise dizi oyunculuğu ve program sunuculuğu başlamıştır. Bir süre, dönemin popüler dizisi olan Sihirli Annem’de Eda karakterini canlandırmış ve seyirci tarafından çok sevilmiştir. REKLAM TV8’de Cemil Büyükdöğerli ile beraber “Bir İş için Lazım” isimli programı sunmuştur. Ayrıca TRT 1 kanalında “Çeyiz Şov” programının, Kanal 7’de ise “Zula” nın sunuculuğunu üstlenmiştir. 2010 yılında ise “Yok Böyle Dans” isimli programda yarışmacı olarak bulunmuştur.