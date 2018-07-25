Oyuncu-sunucu Defne Samyeli ve ailesi zor günler geçiriyor. Ses sanatçısı Onur Akay, Defne Samyeli’nin annesi Sendegül Samyeli’nin evde kalp krizi geçirdiğini açıkladı.

Cem Yılmaz’ın da sevgilisi ve ailesinin bir an olsun yanlarından ayrılmadığını duyuran Onur Akay, “Defne Samyeli’nin annesi Sendegül Samyeli evde kalp krizi geçirdi. Defne Samyeli, acil olarak annesini hastaneye kaldırdı ancak annesinin kalbinin durması üzerine çok zor anlar yaşadı.

'DOKTORLARIN MÜDAHALESİYLE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ'

Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Sendegül Hanım, hemen ameliyata alındı ve kalbine stent takıldı. Cem Yılmaz da sevgilisi Defne Samyeli'nin ve annesinin başından bir an olsun ayrılmıyor.” açıklamasını yaptı.

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