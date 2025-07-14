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        Haberler Magazin Defne Samyeli'nin uzun tatili - Magazin haberleri

        Defne Samyeli'nin uzun tatili

        27 Haziran'da, kızları Deren ve Derin Talu ile birlikte Cannes'a giden Defne Samyeli, bitmek bilmeyen tatil fotoğraflarına yenilerini ekledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 14:54 Güncelleme: 14.07.2025 - 15:02
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        Defne'nin uzun tatili
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        Defne Samyeli, Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları; Deren Talu ve Derin Talu ile birlikte 17 gün önce Fransa'nın gözde tatil rotalarından Cannes'a gitmişti.

        Defne Samyeli'nin kızlarıyla birlikte çıktığı Cannes tatili devam ediyor.

        Defne Samyeli, ardı ardına sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.

        Bikinisiyle kızlarının objektifine poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkarttı.

        Cannes tatilinde
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        #defne samyeli
        #Cannes
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