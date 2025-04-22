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        Haberler Magazin Defne Samyeli ve kızı Derin Talu'nun kahkaha krizi - Magazin haberleri

        Defne Samyeli ve kızı Derin'in kahkaha krizi

        Defne Samyeli ve kızı Derin Talu, ortak noktalarından bahsederken kahkaha krizine girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 13:25 Güncelleme: 22.04.2025 - 13:25
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        Kahkaha krizine girdiler
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        Defne Samyeli'nin, Eren Talu ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu'nun sıkı bir sosyal medya kullanıcısı oldu.

        Annesiyle de paylaşımlarda bulunan Derin Talu, bu kez de ortak noktalarından bahsetmek istedi. Defne Samyeli; "Zekân ve caziben" dedikten sonra, anne - kız gülme krizine girdi. O anlar, Deren Talu'nun sosyal medya hesabından paylaşıldı.

        Defne Samyeli'nin, Eren Talu ile birlikteliğinden 28 yaşında Deren (ortada) adında bir kızı daha var.

        Defne Samyeli ile mimar Eren Talu, 1995 - 2011 arasında evlilik yaşamıştı.

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        #defne samyeli
        #Derin Talu
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