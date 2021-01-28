Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEmlakDeğerli konut vergisi mükellefleri için e-beyanname süreci başladı
ABONE OL

Değerli konut vergisinde beyannameler 22 Şubat Pazartesi gün sonuna kadar verilmeli

Gelir İdaresi Başkanlığı, değerli konut vergisi beyannamelerin elektronik ortamda verilebilmesi için gerekli sayfayı İnternet Vergi Dairesi'nde uygulamaya açtı. Mükelleflerin, beyannamelerini 22 Şubat Pazartesi günü sonuna kadar vermesi ve değerli konut vergisinin ilk taksitini 1 Mart Pazartesi gününe kadar ödenmesi gerekiyor. Değerli konut vergisi, Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 2020 yılında 5 milyon lirayı aşan "mesken nitelikli taşınmazlar" için verilecek

Değerli konut vergisi mükellefleri için e-beyanname süreci başladı
AA

Yılbaşından itibaren devreye alınan değerli konut vergisi için mükelleflerin elektronik ortamda beyanname verebilmesine ilişkin düzenleme İnternet Vergi Dairesi'nde gerçekleştirildi.

Değerli konut vergisi, Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 2020 yılında 5 milyon lirayı aşan "mesken nitelikli taşınmazlar" için verilecek.

"Mesken nitelikli taşınmazlar" ise mesken niteliğini haiz binalar ile birden fazla bağımsız bölümden oluşanlarda her bir bağımsız bölümü ifade ediyor. Bu bölümler, vergilendirme açısından ayrı ayrı değerlendirilecek. Taşınmazın mesken niteliğini haiz olup olmadığının değerlendirilmesinde, kayıtlardaki niteliğinin yanında fiilen kullanım durumuna da bakılacak. Bina vergi değeri, taşınmazın bulunduğu yerdeki belediyeden ilgililerince temin edilecek.

Mükellefler, beyannamelerini, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerin belediyesinden alınan bina vergi değerini (beyanname verilen yıl ve bir önceki yıla ilişkin) gösteren belgeyi ekleyerek, ilgili yılın şubat ayının 20'nci günü sonuna kadar taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine verecek.

Buna göre, bu yıla ilişkin beyannamelerin 20 Şubat'a kadar verilmesi gerekirken, bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle söz konusu süre 22 Şubat Pazartesi günü dolacak.

İNTERNET VERGİ DAİRESİ'NDEN VERİLEBİLECEK

Mükellefler, beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilecekleri gibi, bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler ile sözleşme imzalayarak e-beyanname şeklinde de verebilecek. Beyannamenin elektronik ortamda verilmesi durumunda, buna eklenecek bina vergi değerini gösteren belge, beyannamenin verildiği tarihi takip eden 15 gün içinde elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine iletilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı, kapsamdaki mesken nitelikli taşınmazlara ilişkin "değerli konut vergisi beyannameleri"ni, elektronik ortamda vermek isteyen mükellefler için İnternet Vergi Dairesinin "https://intvrg.gib.gov.tr/" sitesinde uygulamaya açtı. Beyannameler, elektronik ortamda bizzat mükellefler veya yetki almış meslek mensupları tarafından gönderilebilecek.

Beyan edilmesi gereken birden fazla değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmaza sahip olan mükellefler (tam mülkiyet, paylı mülkiyet ve intifa hakkı sahipleri),bu taşınmazların tamamı için tek beyanname verecek. El birliği mülkiyete konu taşınmazlara ilişkin beyanlarda, her bir taşınmaz için ayrı beyanname düzenlenecek.

ÖDEME SÜRECİ

Değerli konut vergisi, beyannamenin verildiği yetkili vergi dairesi tarafından yıllık olarak tarh ve tahakkuk ettirilecek.

Başka vergi dairesi yetki alanında yer alan taşınmazın da beyanı durumunda, beyannamenin verildiği ve tahakkukların yapıldığı yetkili vergi dairesi, bu durumu, beyanname verme süresinin dolduğu günün ertesinden itibaren 15 gün içinde diğer taşınmazların bulunduğu yer vergi dairesine bildirecek. Tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenecek.

Şubatın son gününün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle değerli konut vergisinin ilk taksitinin 1 Mart Pazartesi gününe kadar ödenmesi gerekiyor.

Öte yandan, değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon lira ile 7,5 milyon lira arasında olanlar, 5 milyon lirayı aşan kısmı için binde 3 vergiye tabi olacak.

Değeri 10 milyon liraya kadar olan meskenlerde vergi, 7,5 milyon lirası için 7 bin 500 lira, fazlası için binde 6 olarak uygulanacak.

Değeri 10 milyon lirayı geçen meskenler, 10 milyon lirası için 22 bin 500 lira, fazlası için binde 10 vergilendirilecek.

Mesken nitelikli taşınmaza gerek paylı mülkiyet gerekse el birliği mülkiyet halinde malik olunması durumunda, matrah olarak taşınmazın toplam değeri esas alınacak.

Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı için değerli konut vergisi muafiyeti uygulanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Akfen GYO, salgının etkileri nedeniyle sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu
EMLAKAkfen GYO'dan SPK'ya sermaye artırım başvurusu
Yabancıların yeni gözdesi Sarıyer ve Kağıthane
EMLAKYabancıların yeni gözdesi Kağıthane
Türkiye'nin yapı denetim sistemi 6 ülkeye örnek oldu
EMLAKYapı denetim sistemine 6 ülkeden talep
Binalara yağmur suyu toplama sistemi zorunluluğu
EMLAKBinalar yağmur suyunu toplayacak
En çok konut satılan ilçeler listesinde Esenyurt ve Çankaya zirveyi bırakmadı - haberler
EMLAKİşte Türkiye'de en çok konut satılan ilçeler
Konut Fiyat Endeksi 2020 yılının kasım ayında yüzde 1,5 arttı
EMLAKKonut fiyat endeksi kasımda arttı
Yenigün: Yurt dışında Türk iş gücü sayısını 100 binlere çıkarabiliriz
EMLAKMüteahhitlerden 50 milyar dolar hedefi
Bakan Pekcan: Müteahhitlik sektörümüz 128 farklı ülkede 10 bin 525 proje üstlenmiş bulunmakta
EMLAK'Müteahhitlik proje büyüklüğü 14 milyar doları aştı'
Geçen yıl 2,7 milyon adet gayrimenkul satıldı, 18,2 milyar liralık tapu harcı elde edildi
EMLAKGayrimenkulde tüm zamanların rekoru
En yüksek artış Şırnak'ta
EMLAKEn çok Şırnak'ta arttı