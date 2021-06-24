Değnekçiye polis şoku! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Fatih ilçesinde, cadde üzerine park eden araçtan para isteyen değnekçi şoke oldu. Araçtaki kişilerin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü eki çıkınca suçüstü yakalanan değnekçinin yaşadığı şaşkınlık kameraya yansıdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri'nin sivil ekiplerle değnekçilere yönelik denetimleri sürüyor. Fatih Cundi Parkı civarında denetim gerçekleştiren sivil ekipler duba ile kapatılan bir yere park etmek isteyince değnekçi yardımcı olarak para istedi.

Suçüstü yakalanan değnekçi M.C. "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesinden işlem yapılmak üzere Kumkapı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.