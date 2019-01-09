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Bilimlier, "Biz Barış'la yarışmaya başlamadan önce arkadaş olduk. Yarışma içinde de sonrasında da çok samimi olduk. Güzel bir parlama yaşarken kaybettik Barış'ı. Çok üzücü bir şey oldu bizim için. Barış çok rahat bir çocuktu inanılmaz da ışığı vardı. Bir o kadar da yardımseverdi. Otizimli Çocuklar Vakfı'na her ay giderdi, dernekler bile kurdu. Kaza Bodrum'da oldu. Biz duyduğumuzda inanamadık zaten hastanede yattık. Ben Bodrum'daydım Barış yanıma gelecekti. Yolda kız arkadaşıyla kavga ediyor, sonra geri dönmeye kalkışıyor o anda da kaza yapıyorlar. Kız arkadaşı da kazada hayatını kaybetti." dedi.