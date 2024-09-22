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        Haberler Televizyon 'Deha', bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de

        'Deha', bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de

        İzleyicileri, her bölümüyle heyecana sürükleyecek, dizi izleme keyfini yaşatacak olan 'Deha', bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de başlayacak. Dizinin karakterlerinin analizi yayımlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 12:35 Güncelleme: 22.09.2024 - 13:01
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        Yeni heyecan
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        SHOW TV’de yeni dizi heyecanı, bu akşam başlayacak.

        Ay Yapım imzalı, senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliği; Umut Aral’ın üstlendiği merakla beklenen dizi 'Deha'; ekranlara bu akşam, saat 20.00’de yansıyacak.

        Karakter analizleri yayımlandı

        İzleyicileri, her bölümüyle heyecana sürükleyecek, dizi izleme keyfini yaşatacak olan 'Deha'nın güçlü oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterlerin analizleri şöyle;

        Devran / Aras Bulut İynemli

        Devran, çocukken babası tarafından terk edilmiş, annesi, babaannesi ve dört kardeşiyle birlikte İstanbul’un yoksul semtlerinden birinde büyümüştür. İskender ve Gülce’nin oğludur. Hayatı, erken yaşta dâhi olduğunun keşfedilmesiyle ve ardından da babasının onu terk etmesiyle şekillenmiştir. Yıllar sonra babasıyla karşılaşmasıyla başlayan intikam hikâyesinde Devran farkında olmadığı yüzüyle tanışacaktır.

        İskender / Uğur Polat

        İskender, karısı ve çocuklarını yıllar önce kendi hırsları yüzünden terk etmiştir. Fazla kurnaz ve zekidir, insanların zaaflarını yakalama ve yalan söyleme konusunda üstün bir yeteneği vardır, karizmasıyla herkesi etkisi altına almaktadır. Hayatta para ve güçten başka bir şey umursamamaktadır. Ailesini terk etme sebeplerinden biri olan Aysel ve ondan olan oğlu Cesur’la birlikte yaşamaktadır. Devran’la yeniden yollarının kesişmesiyle büyük bir intikam hikâyesinin içinde kendini bulur.

        Cesur / Taner Ölmez

        Cesur, İskender ve Aysel’in oğludur. Devran’dan bir yaş küçük üvey kardeşidir. Aysel ve İskender gibi şeytani bir çiftin tek çocuğu olarak, her ikisinin kötücül karakterini kendinde birleştirmiştir. Hayatta kalmak için çabalaması ve kendini babasından bile koruması gerektiğini çok küçük yaşlarda öğrenmiştir. Sürekli bir güvensizlik ortamında yaşadığından insanlara güvenmesi söz konusu değildir. Devran’ın hayatlarına girişiyle Cesur için de birçok şey değişecektir.

        Ali Haydar (Sofi) / Onur Saylak

        Devran’ın kendini içinde bulduğu bu intikam savaşında tek ve en büyük yardımcısı küçüklüğünden beri akıl hocalığını yapan Sofi’dir. Sofi ve onun anlattığı hikâyeler Devran’a doğru taktikler kurması için yol gösterecektir.

        İmre / Melis Sezen

        İmre, çocuk yaşta tanıdığı İskender’i hep güçlü bir kurtarıcı olarak gördüğü için ona minnet duyarak büyümüştür. İskender onun kahramanıdır. Kafasını koyduğu şeyi elde etmek için sınırları zorlamaktan çekinmez. Özgür ruhu, büyüleyici güzelliğinin yanı sıra parlak zekâsı ve zekâsını kötülüğe de kullanabilmesi babasına benzememek için verdiği mücadelede Devran için en önemli hayat sınavı olacaktır.

        Esme/Ahsen Eroğlu

        Esme, yüksek bir zekâ ve öğrenme kabiliyetine sahip olmasına rağmen, baskıcı ve muhafazakar bir ailede büyümenin getirdiği duvar içinde sıkışan genç bir kadındır. Ona bu ev hayatında nefes aldıran tek kişi Devran ve ona olan sevgisidir. Bu sevgi onun için tüm acılara karşı en güçlü sığınaktır.

        Aysel / Seda Akman

        Cesur’un annesidir. Para ve şehvetle şekillenmiş bir karaktere sahip olan Aysel, İskender’in gerçek eşidir. Her anlamda birbirlerini besleyen, kendilerinden başka kimseyi önemsemeyen karakterleri birbirine çok uyumludur. Aysel ve İskender güçlerini birleştirdiklerinde insanları sömürme konusundaki başarıları da kat kat artmaktadır.

        Gülce / Zuhal Gencer

        Gülce, Devran’ın annesidir. İskender’e körü körüne inanmış, İskender’in onu terketmesiyle başına kalan kayınvalidesi ve 5 çocukla ortada kalmıştır. Çocuklarını kendi çabalarıyla büyütüp yetiştiren Gülce, yıllar sonra İskender’in yeniden ortaya çıkmasıyla çocuklarını ondan korumak için büyük uğraş verecektir.

        Yaman / Umutcan Ütebay

        Yaman, Ferman’ın küçüğü, Devran’ın abisidir. Ne Ferman kadar azimli ne de Devran kadar tutkuludur. Kendine karşı hiçbir inancı olmayan, aslında kendi yetenek ve becerilerini görmeyen Yaman, abisinin ağırbaşlılığıyla kardeşinin olağanüstü becerileri arasında sıkışıp kalmıştır.

        Ferman / Oğulcan Arman Uslu

        Ferman, Devran’ın en büyük abisi, İskender ve Gülce’nin ilk oğludur. İskender gittiğinde on yaşında olduğu için, babasının ailesini terk edişini en iyi idrak eden Ferman olmuştur. Bu andan itibaren üzerine düşen sorumluluğun daima bilincinde, sorun çıkarmayan, akıllı, sağduyulu ve erken büyümek zorunda kalmış bir çocuktur.

        Devran’ın aile içinde gördüğü ilgi ve babası gibi şeytan tüyü olan bir genç olmasını içten içe kıskanır.

        Ceylan / Eylül Ersöz

        Devran’ın kız kardeşi. İskender ve Gülce’nin ikizlerinden biridir. Devran’ın en küçük ve tek kız kardeşi Ceylan ailesine, abilerine ve mahalledeki hayatına güçlü bir sevgiyle bağlıdır.

        Boran / Çağan Efe Ak

        Devran’ın erkek kardeşi, Ceylan’ın ikizidir. Zengin bir hayatın hayalini kuran Boran, hiç görmediği babasının zengin dünyasının sunacağı imkanların peşindedir. Tehlikeli bir oyunun içinde, kendi yolunu çizmeye çalışıyor.

        Cavidan / Emel Göksu

        Devran ve kardeşlerinin babaannesi, İskender’in annesidir. İskender onu da bırakıp kaçtıktan sonra bile oğluna bir gün olsun toz kondurmamıştır. İnatla ve ısrarla dönmeyecek olan oğlu İskender’i hasretle beklemektedir.

        Karga (Yusuf) / Taner Rumeli

        İskender’in azılı düşmanlarından biridir. Topal İhsan’ın oğludur, Hakim’in küçük kardeşidir. Yusuf, babasının fakir ailesini, zenginliğe taşımasını çocuk gözüyle izlemiştir. Topal İhsan, Yusuf’u tüm işlerinin başına geçirmek için yetiştirmiştir ve ailesinin gözdesidir.

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        Hakim (İhsan) / Cenk Kangöz

        İskender’in azılı düşmanlarından diğeridir. Topal İhsan ile Emine’nin ilk oğlu olarak doğmuştur, Karga’nın abisidir. İhsan, kurduğu suç imparatorluğunda oğullarının rollerini net ayırmıştır. Karga’nın ailenin kendisinden sonraki lideri olacağı tartışılmazdır. Hakim bu gerçekle büyümüştür. İhsan ona her zaman kardeşini ve ailesini koruyacak bir fedai rolü biçmiştir.

        İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        'Deha’nın ilk bölümünde; Matematik dehası Devran, doktora tezinde çığır açan bir teorem ortaya koyduktan sonra üniversiteden burs alarak çocukluk aşkı Esme ile Amerika’ya gitme planları yapmaktadır. Fakat herkesin konuştuğu bu başarıyı yalnızca tek bir kişinin duymasını arzulamaktadır: yıllar önce onu ve ailesini terk edip giden babası İskender. Kendine rağmen Devran ailesini İskender’den uzak tutmaya çalışırken en küçük kardeşi Boran’ın ona kapılmasına engel olamaz. İskender’in ise yıllar sonra karşısına çıkan oğlu Boran için farklı bir amacı vardır. Boran’ın İskender’in dünyasına girmesiyle Devran’ın planları değişmek zorunda kalır.

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        #deha
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        #Uğur Polat
        #Taner Ölmez
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