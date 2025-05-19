'Deha'da baba ve oğulların savaşında büyük final

SHOW TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı ‘Deha’, dün akşam yayınlanan büyük finaliyle ekranlara veda etti.

Heyecanı yüksek son bölümüyle seyircileri ekran başına toplayan dizide Devran’ın Cesur’la yaptığı planlar sonucunda İhsan’ın sonu gelirken İskender’in aç gözlülüğü yüzünden Aysel vuruldu. Baba ve oğulları arasında yaşanan savaşın büyük finalinde İskender’in çöküşünü gördüğümüz anlar herkesi derinden etkilerken Devran ve ailesinin üstündeki tüm kara bulutlar dağıldı. İmre’nin Devran ile erkek çocuklarının olacağını tüm aileye keyifli bir masada açıklamasıyla ‘Deha’, izleyicilere mutlu bir veda armağan etti.

Yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği, senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, Ay Yapım imzalı ‘Deha’da başrolleri; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu ve Çağrı Atakan paylaştı.

Kadrosuyla dikkat çeken ‘Deha’nın dün akşam yayınlanan büyük finali, sosyal medyada da gündem oldu ve saatler boyu listelerden inmedi.

'DEHA'NIN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin dün akşam yayınlanan son bölümünde Devran, İhsan’ın evine gelip Karga’nın babasıyla ilgili söylediklerinin kaydını İhsan’a izletti. İhsan, Karga’nın dedikleriyle deliye dönerken Karga da babasına silah çekti. İskender de Devran ve Cesur arasındaki ittifakı ilk kez fark ederken böylelikle babalar ve oğulları arasında son oyun başladı.

Son Oyun Başladı:

Devran’ın planının açığını yakaladığını düşünen İskender, Cesur ve Devran’ın onu asla alt edemeyeceklerini kanıtlamak istedi ve Karga’yı babasının elinden kurtardı. İhsan ise Karga’nın peşine düşmüştü. Babaların ve oğullarının savaşı başlarken Devran bu savaştaki deneyimiyle öne geçti. İskender’in her adımını çok iyi tahmin ederek Cesur’un yardımıyla farkında olmadan onu daha da köşeye sıkıştırdı. Karga ise babasını yenmek için İhsan’ın en büyük düşmanından yardım istedi. Oyuna bu büyük düşmanın da dahil olmasıyla İskender hem Cesur’u hem Karga’yı ortada bırakıp kendini kurtaracağını düşünürken Devran’ın hamlesi her şeyi alt üst etti.