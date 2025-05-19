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        Haberler Televizyon 'Deha'da baba ve oğulların savaşında büyük final

        'Deha'da baba ve oğulların savaşında büyük final

        SHOW TV'de ekrana gelen 'Deha', dün akşam yayınlanan büyük finaliyle ekranlara veda etti. Baba ve oğulları arasında yaşanan savaşın büyük finalinde İskender'in çöküşünü gördüğümüz anlar herkesi derinden etkilerken Devran ve ailesinin üstündeki tüm kara bulutlar dağıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 10:54 Güncelleme: 19.05.2025 - 10:54
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        Büyük final
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        SHOW TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı ‘Deha’, dün akşam yayınlanan büyük finaliyle ekranlara veda etti.

        Heyecanı yüksek son bölümüyle seyircileri ekran başına toplayan dizide Devran’ın Cesur’la yaptığı planlar sonucunda İhsan’ın sonu gelirken İskender’in aç gözlülüğü yüzünden Aysel vuruldu. Baba ve oğulları arasında yaşanan savaşın büyük finalinde İskender’in çöküşünü gördüğümüz anlar herkesi derinden etkilerken Devran ve ailesinin üstündeki tüm kara bulutlar dağıldı. İmre’nin Devran ile erkek çocuklarının olacağını tüm aileye keyifli bir masada açıklamasıyla ‘Deha’, izleyicilere mutlu bir veda armağan etti.

        Yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği, senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, Ay Yapım imzalı ‘Deha’da başrolleri; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu ve Çağrı Atakan paylaştı.

        Kadrosuyla dikkat çeken ‘Deha’nın dün akşam yayınlanan büyük finali, sosyal medyada da gündem oldu ve saatler boyu listelerden inmedi.

        'DEHA'NIN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin dün akşam yayınlanan son bölümünde Devran, İhsan’ın evine gelip Karga’nın babasıyla ilgili söylediklerinin kaydını İhsan’a izletti. İhsan, Karga’nın dedikleriyle deliye dönerken Karga da babasına silah çekti. İskender de Devran ve Cesur arasındaki ittifakı ilk kez fark ederken böylelikle babalar ve oğulları arasında son oyun başladı.

        Son Oyun Başladı:

        Devran’ın planının açığını yakaladığını düşünen İskender, Cesur ve Devran’ın onu asla alt edemeyeceklerini kanıtlamak istedi ve Karga’yı babasının elinden kurtardı. İhsan ise Karga’nın peşine düşmüştü. Babaların ve oğullarının savaşı başlarken Devran bu savaştaki deneyimiyle öne geçti. İskender’in her adımını çok iyi tahmin ederek Cesur’un yardımıyla farkında olmadan onu daha da köşeye sıkıştırdı. Karga ise babasını yenmek için İhsan’ın en büyük düşmanından yardım istedi. Oyuna bu büyük düşmanın da dahil olmasıyla İskender hem Cesur’u hem Karga’yı ortada bırakıp kendini kurtaracağını düşünürken Devran’ın hamlesi her şeyi alt üst etti.

        "Bazı günahların affı olmuyor!";

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        Bölümün sonunda ise Karga, İskender’in onu kandırdığını anlayıp Aysel’in peşine düştü. Aysel’i alan Karga, İskender’i arayarak onu sevdiği kadınla tehdit etti. İskender her şeyi bırakıp Aysel’i kurtarmaya gitse de Karga’nın onu vurmasına engel olamadı. Aysel’in İskender’in kucağından son nefesini verdiği anlar seyircileri derinden etkilerken sonrasında Devran ve İskender’in hastanede yüzleştiği anlar bölüme damga vurdu.

        İskender ilk defa Devran’ın bunca zaman içinde biriktirdiği öfkeyi anlamak zorunda kaldı. Devran ve Cesur, İskender’le olan hesaplarını kapattıktan sonra Cesur yurtdışına gitmeye karar verirken Devran kardeşine yalnız olmadığını söyledi. İki kardeş birbirlerine sarılırken Cesur’un böyle sıcak duyguları hayatında ilk kez yaşaması dikkat çekti. Bölümün finalinde ise mutlu bir aile sofrasında İmre, Devran ve tüm ailesine bir erkek bebek beklediklerinin müjdeli haberini verdi. Herkes bu haberle duygu dolu anlar yaşarken Devran’ın büyük mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Baba ve oğullarının savaşı bu şekilde sona ererken ‘Deha’ da akıllara kazınan karakterleri ve sürükleyici hikayesiyle ekranlara veda etti.

        İşte heyecan dolu final sahnesi:

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