'Deha'dan 10 Kasım'a özel bir video yayınlandı SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Deha'dan 10 Kasım'a özel bir video yayınlandı. Bu özel videoda Devran, "Kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtiği öğretim basamaklarından geçeceklerdir. Kadınlar toplum yaşamında erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaktır" sözleriyle Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyor ve Esme'ye olan desteğini de açıkça gösteriyor

Habertürk Giriş: 10.11.2024 - 11:31 Güncelleme: 10.11.2024 - 11:31 facebook

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