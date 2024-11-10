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        Haberler Televizyon 'Deha'dan 10 Kasım'a özel bir video yayınlandı

        'Deha'dan 10 Kasım'a özel bir video yayınlandı

        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Deha'dan 10 Kasım'a özel bir video yayınlandı. Bu özel videoda Devran, "Kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtiği öğretim basamaklarından geçeceklerdir. Kadınlar toplum yaşamında erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaktır" sözleriyle Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyor ve Esme'ye olan desteğini de açıkça gösteriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 11:31 Güncelleme: 10.11.2024 - 11:31
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        'Deha'dan 10 Kasım'a özel bir video yayınlandı
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        SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Deha’dan 10 Kasım’a özel bir video yayınlandı. Bu özel videoda Devran; “Kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtiği öğretim basamaklarından geçeceklerdir. Kadınlar toplum yaşamında erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaktır.” sözleriyle Mustafa Kemal Atatürk’ü anıyor ve Esme’ye olan desteğini de açıkça gösteriyor. İkilinin Atatürk’ün resmine bakıp duygu dolu anlar yaşadığı video izleyenlerin de yüreklerine dokundu.

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        Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak ve Abdurrahman Yunusoğlu yer alıyor.

        ‘Deha’, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #deha
        #10 kasım
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