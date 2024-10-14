'Deha', heyecanın düşmediği yeni bölümüyle çok konuşuldu

SHOW TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı ‘Deha’, dün akşam heyecan dolu yeni bölümüyle de izleyicileri ekranların başına topladı.

Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çekici sahneleriyle sosyal medyada da gündem olan ‘Deha’, yeni bölümüyle ABC1 20+’da 6,61 izlenme oranı (reyting) 18,10 izlenme payı (share), AB’de 5,76 izlenme oranı (reyting) 18,01 izlenme payı (share), Total’de de 5,55 izlenme oranı (reyting) 16,21 izlenme payı (share) elde etti.

Senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği, Ay Yapım imzalı ‘Deha’ temponun hiç düşmediği 4'üncü bölümüyle dün akşam SHOW TV’de ekranlara geldi. Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Taner Rumeli, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu’dan oluşan güçlü oyuncu kadrosuyla ‘Deha’, yeni bölümüyle de izleyicileri ekran başına kilitledi.

Sosyal medyada da çok konuşulan dizi; #Deha etiketiyle 6 saat 10 dakika X Türkiye’de TT listesinin zirvesinde yer aldı. Dizide Ceylan’ın İskender’i vurmasıyla tüm aile büyük bir şaşkınlık yaşarken İskender’in eline büyük bir koz geçti. Devran, Ceylan’ı korumak için İskender’e Karga’nın parasını aklamasında yardım etmeye karar verdi. Ceylan, İskender’den ailesinin intikamını aldı; REKLAM İskender’in evlerinin önüne yığdığı paraları Karga için aklamaya girişen Devran, bir yandan da Boran’ın ölümüyle İskender’in bağlantısını kanıtlamak için Boran’ın ölümünden sorumlu tutulan kişiyi hapishanede ziyarete gitti. Cesur, Devran’dan kurtulma planları yaparken Hakim’e ona karşı dikkat etmesini söyledi. Devran’ın bu zamana kadar İskender’e karşı yaptığı zeki planları tek tek Hakim’e anlatan Cesur, Devran’ın kardeşinin intikamını almadan onların peşini bırakmayacağı konusunda Hakim’i uyardı.

Cesur, Hakim’i töresi ile tehdit etti; Devran, İskender’le zorunlu ortaklığı sonrasında para aklama işine mahalleliyi de karıştırmaya mecbur kalınca İskender kendini sağlama almak için yeni bir hamle yaptı. Fakat Devran bu defa adımlarını çok daha sağlam attı. Kardeşinin gerçek katilini bulmaya çalışan Devran’ın en başından beri İskender’in adamı Tim’le iş birliği yaptığı ortaya çıktı. Son olarak İskender’in bilgisayarındaki dosyaları Tim’den isteyen Devran, Boran’a yapılanları izlediği görüntüler sonrasında kriz geçirdi. Ele geçirdiği yeni delilerle soluğu Esme’nin kapısında alan Devran, ondan yardım istedi.

Devran, kardeşinin son anlarını izledi; REKLAM Bütün bunlar yaşanırken İmre, İstanbul’a döndü. İskender, İmre’yi karşılamaya giderken onu Karga’ya götürüp mücevherleri teslim etmesini sağladı. İmre, Karga’yla karşı karşıya gelirken ona kolay lokma olmadığını gösterdi. Devran para aklamak için düzenlediği düğüne ailesiyle eksiksiz katılırken İskender de kendi ailesiyle gelip gövde gösterisi yapmak istedi. Ama bu sefer her şey istediği gibi gitmedi. Para, Karga’nın hesabına geçince onunla olan hesaplar sorunsuz kapandı.

Düğünün finalinde ise Devran, İskender’den aldığı annesinin emaneti olan bileziği herkesin gözünün önünde ona takarak ailesinin geçmişten gelen intikamını aldı. Bu esnada Esme’nin Boran’ın katili sanılan tutukluyla çıkıp gelmesi başta İskender, Cesur ve Hakim olmak üzere herkeste büyük bir şaşkınlık yaratırken Devran ailesine İskender’le olan planlarını açıkladı. Dizinin finalinde ise Gülce’nin Boran’ın katili olmadığı anlaşılan adamı karşısına alıp “Konuş” dediği anlar yeni bölümde yaşanacaklara dair heyecanı artırdı.