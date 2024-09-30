'Deha' ikinci bölümüyle de reytinglerde zirvede

SHOW TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı 'Deha', ilk bölümüyle reytinglere zirveden giriş yapmıştı.

‘Deha’, dün akşam heyecan dolu ikinci bölümüyle de izleyicileri ekranlarının başına kilitledi.

Sosyal medyada da çok konuşulan 'Deha', listelerden saatlerce inmedi.

'Deha' , ikinci bölümüyle iki kategoride zirvede yer aldı. Hem sosyal medyaya hem de reytinglere damgasını vuran 'Deha' , dün akşam; ABC1 20+’da 7,98 izlenme oranı (reyting) 22,43 izlenme payı (share), AB’de 6,73 izlenme oranı (reyting) 22,41 izlenme payı (share) elde ederek birinci olurken, Total’de de 5,95 izlenme oranı (reyting) 17,34 izlenme payı (share) elde etti.

Senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği Ay Yapım imzalı ‘Deha’da başrolleri; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Taner Rumeli, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu’dan oluşan zengin oyuncu kadrosuyla ‘Deha’, ikinci bölümüyle de seyircileri ekran başına kilitledi.

İlk bölümden itibaren oyunculuklarıyla çok konuşulan Aras Bulut İynemli ile Uğur Polat’ta uzun saatler boyunca sosyal medyanın gündeminden inmedi.

Dizide Devran, Boran’ın intikamını almak için babasının karşısına çıkmaya karar verdi. Bunun için kurduğu planları uygulamaya başlayan Devran ilk kez kumar masasında babasıyla karşı karşıya geldi. İskender’in onu tanımaması Devran’ı yaralarken intikam ateşi içinde giderek büyüdü.

Devran, İskender ile İlk Kez Karşı Karşıya Geldi;

Devran’ın Zekâsı Oyun Kazandırdı;

Esme, Devran’ın planlarının onu İskender’in dünyasına çekmesinden endişelenirken Sofi’nin öğütleri de Devran’ı durdurmaya yetmedi. İskender ise karşısındakinin Devran olduğunu bilmeden onun planlarına dahil olurken Cesur, Hakim ile Karga’nın kardeş olduğunu anladı. Bu bilgi Cesur’un elini Hakim’e karşı güçlendirirken babasının arkasından yaptığı planlarına yenilerini ekledi. Devran’a güvenen İskender’in tüm planları suya düştü. Devran’ın kim olduğunu anlayan İskender bölümün finalinde ise yıllar önce terk edip gittiği eve geldi. Ailesiyle yıllar sonunda ilk kez karşı karşıya gelen İskender’in yeni bölümde evde neler yaşayacağı büyük merak konusu oldu.

İskender’in Devran’ı Öğrendiği Anlar;

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İskender, Yıllar Sonrasında Aile Sofrasında;

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

‘Deha’nın soluksuz izlenen ikinci bölümünün ardından yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda İskender, terk edip gittiği ailesinin sofrasına misafir olurken tüm aile İskender’den yaşattıklarının acısını çıkarıyor.

'Deha’nın Üçüncü Bölüm Birinci Tanıtımı:

‘Deha’, yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!