Minik Hızır Ali'nin feci sonu! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, evinin önünde oynadığı sırada yola fırlayan 5 yaşındaki çocuğu kamyonet ezdi. Yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre, korkunç kaza, dün saat 14.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Hızır Ali Günden isimli çocuk, evinin önünde park halindeki bir aracın arkasından karşıdan karşıya geçerken kamyonet üzerinden geçti. Hızır Ali, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası yakınları sinir krizi geçirdi.

Hızır Ali'nin akrabası, kazayla ilgili şunları söyledi: "Çocuğa vurmuş, çocuk vefat etti. 5 yaşlarındaydı, sürücü teslim oldu. Çocuk karşıdan karşıya geçiyormuş" dedi.