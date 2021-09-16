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Haberler Gündem 3. Sayfa Dehşet anları! Köpekleri besleyen aileye saldırı
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Sitede dehşet anları! Köpekleri besleyen aileye silah ve palalı saldırı

Antalya'da Hilal Oktay Başaslan ve ailesine, iddiaya göre, site içinde sokak köpeklerine baktıkları gerekçesiyle komşuları, silah ve pala ile saldırdı. Saldırı sonucu Başaslan ve kızının vücutlarında kesikler oluşurken, eşinin ise burnu kırıldı. Başaslan, saldırı anından görüntüleri sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: "Eşime, kızıma ve bana balkondan silahla ateş edip ardından aşağı inip pala, sopa ve silah ile saldırdı. Ben kızıma koşarken, bir palalı da benim boğazıma koyuyor palayı 'Seni burada keserim' diyor. Ölmemiz mi lazım"

Dehşet anları! Köpekleri besleyen aileye saldırı
Dehşet anları! Köpekleri besleyen aileye saldırı
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DHA

Antalya'da Hilal Oktay Başaslan ve ailesine, site içinde sokak köpeklerine baktıkları gerekçesiyle komşularının, silah ve palalı saldırısı kameraya yansıdı. Dehşeti yaşayan aile, saldırganlardan şikâyetçi oldu.

Konyaaltı ilçesinde, iddiaya göre, bir süredir ailesiyle site içindeki sokak köpeklerini besleyen Hilal Oktay Başaslan ile bu durumdan rahatsız olan site sakinleri arasında tartışma çıktı. Bir süre önce de isimleri bilinmeyen komşuları, Başaslan'ın üzerine 6'ıncı kattan cam attı. Yaşanan tartışmalar sonrası taraflar, birbirlerinden şikâyetçi oldu.

DHA'nın haberine göre, Başaslan ailesi ve komşular arasında dün akşam da aynı konudan yine tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda şüpheliler, ellerinde pala ve elektroşok ile aileye saldırdı. Saldırı anı Hilal Oktay Başaslan tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde; Başaslan'ın eşinin yerde tekmelendiği, 1 kişinin palanın tersiyle vurduğu, saldırganın elinde palayı sallayarak koştuğu anlar yer aldı.

Görüntüde ayrıca birinin 'Polise haber verdik' demesi üzerine şüphelinin küfrettiği duyuldu. Saldırı sonucu Hilal Oktay Başaslan ve kızının vücutlarında kesikler oluşurken, eşinin ise burnu kırıldı. Başaslan ailesi, saldırganlardan şikâyetçi oldu.

Hilal Oktay Başaslan, saldırıdan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı notunda şu ifadeler yer aldı: "Geçtiğimiz hafta kuzenlerimle baktığım köpeklere elektroşok cihazıyla saldıran, bana 6'ncı kattan cam fırlatan caniler, bu kez eşime, kızıma ve bana balkondan silahla ateş edip ardından aşağıya inip pala, sopa ve silah ile saldırdı. Eşimde kırık, bende, kızımda kesikler mevcut. Aleni bir şekilde palanın tersi ile eşimin kafasına vuruyor. 2 kişi eşime saldırıyor, 1 tanesi 12 yaşındaki kızımı sıkıştırıyor. Ben kızıma koşarken, bir palalı da benim boğazıma koyuyor palayı 'Seni burada keserim' diyor, hepsinin görüntüleri mevcut. Bu görüntüde birileri 'Polis çağırdık' diyor, onlar polise de küfredecek kadar cesurlar. Polislerin yanında da tehdit devam etti. Ayrıca biz bu saate kadar hastanelerde, ifadelerdeyken onlar ifadeye bile götürülmedi henüz. Ölmemiz mi lazım."

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