Eski sevgiliden komşular kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaDEHŞET! Son dakika: Eski sevgiliden komşular kurtardı
ABONE OL

Uzaklaştırma kararı aldırınca bıçakla saldırdı, kadını komşuları kurtardı

Bursa'da Erdal K., ayrıldığı sevgilisi Aydan T.'nin hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını öğrenince barışma vaadiyle evine giderek bıçakla saldırdı. Karnından ve kolundan yaralanan kadının çığlıkları üzerine komşuları eve gelince Erdal K. olay yerinden kaçtı. Eski sevgilinin daha önce de kadının evini taşladığı belirlendi

DEHŞET! Son dakika: Eski sevgiliden komşular kurtardı
Eski sevgiliden komşular kurtardı
0:00 / 0:00
DHA

Bursa'da, Erdal K (35),hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski sevgilisi Aydan T.'ye bıçakla saldırdı. Yaralı kadını komşuları kurtardı.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi, Kara Sokak'ta meydana geldi. Aydan T.'nın yaklaşık 1 yıl önce birlikte olduğu ve kendisini tehdit eden eski sevgilisi Erdal K. hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Bunu öğrenen Erdal K. öfkelenerek Aydan T.´nin evine geldi. Barışmak için geldiğini söyleyen Erdal K. kendisine kapıyı açan eski sevgilisinden olumsuz yanıt alınca üzerinde bulunan bıçakla Aydan T.'ye saldırdı.

SON ANDA KOMŞULARI YETİŞTİ

Yaşanan arbede sırasında kolundan ve karnından yaralanan Aydan T.'nin çığlıklarını duyan komşuların kapıya gelmesi üzerine korkan Erdal K., olay yerinden hızla uzaklaştı. Genç kadının yaralı halde kapının önünde yattığını gören komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aydan T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aydan T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Soruşturma başlatan polis, Erdal K.'nın daha önce de Aydan T.'nin evini taşladığını belirledi. Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli Erdal K.´nın yakalanması için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

"Pes" dedirten olay! SON DAKİKA: Madeni Euro bastılar!
GÜNDEM"Pes" dedirten olay! Madeni Euro!
İNDİRİM CİNAYETİ! Son dakika: Dönerciyi bıçaklayıp öldürdü
GÜNDEMİndirim yapmadı! Öldürdü!
Konya'da feci kaza! Otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 5 yaralı
GÜNDEMFeci kazada otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 5 yaralı
DONACAĞIZ| Yağmur ve fırtına uyarısı! HAVA DURUMU: İstanbul'a kar geliyor!
GÜNDEMHava durumu: Yağmur ve fırtına uyarısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kıbrıs'ta iki ayrı devleti konuşabiliriz
GÜNDEM"Kıbrıs'ta iki ayrı devleti konuşabiliriz"
Ankara'da evde yangın paniği: 8 kişi dumandan etkilendi
GÜNDEMAnkara'da korkutan yangın: 8 kişi etkilendi
Hollanda'daki Kovid-19 hastası Türk'ün yardımına Türkiye yetişti
GÜNDEMHollanda'daki Kovid-19 hastası Türk'ün yardımına ...
Bursa'da silahını temizleyen adam kendini karnından vurdu
GÜNDEMSilahını temizlerken kendini vurdu
Bursa'da "Cebimde diş ilacı var" diyen şüphelide uyuşturucu bulundu
GÜNDEM"Cebimde diş ilacı var" dedi, uyuşturucu çıktı
Üç aylar ne zaman başlıyor? - 3 aylar tarihi ve dini günler takvimi 2021
GÜNDEM2021 Üç aylar ne zaman başlar?