        DEİK Başkanı Nail Olpak: "Mallar serbest, malları taşıyacak tırlarla ilgili kotalar var" - İş-Yaşam Haberleri

        DEİK Başkanı Nail Olpak: "Mallar serbest, malları taşıyacak tırlarla ilgili kotalar var"

        DEİK Başkanı Nail Olpak Gümrük Birliği ve Gümrük Birliği mallarının serbest dolaşımı olduğunu belirterek, "Garabet şurada, mallar serbest, malları taşıyacak tırlarla ilgili kotalar var, malların patronları ile ilgili de vize problemimiz var" dedi. DEİK Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ da "Türkiye'nin Avrupa'ya ihtiyacı olduğundan daha fazla Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 07:23 Güncelleme: 17.11.2025 - 07:23
        "Mallar serbest, malları taşıyacak tırlarla ilgili kotalar var"
        Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın ev sahipliğinde düzenlenen AB-Türkiye İş Zirvesi resepsiyonuna, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Barış Tantekin, Türkiye'nin NATO nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Almanya'nın AB nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ile çok sayıda iş insanı ve üst düzey yetkili katıldı.

        Programın açılışında konuşan Büyükelçi Kaymakcı, "Biz Gümrük Birliği'nin tarafıyız, bir Avrupa ülkesiyiz, AB'ye aday bir ülkeyiz. Dolayısıyla şu anda AB'nin 'Made in Europe' yönündeki çalışmalarında mutlaka Türkiye'nin tam olarak yer almasını istiyoruz" dedi.

        AB-Türkiye İş Zirvesi'nde ticari ve ekonomik alanlarda çok önemli konuların tartışılacağına işaret eden Kaymakcı, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerçekten iki taraf için artık bir zorunluluk ve bu, bir iki ülkenin siyasi emellerine kurban edilemeyecek kadar büyük bir konu. Eğer bu konuda AB bir adım atmazsa kendi de zarar görmeye başlayacak" ifadesini kullandı

        Kaymakcı, Gümrük Birliği güncellemesinin bir keyfiyet olmadığını vurgulayarak, hem AB hem de Türk özel sektörünün bunu talep ettiğini belirtti.

        "VİZE KOLAYLIĞI MUTLAKA SAĞLANMALI"

        AB ülkelerinin vize uygulamaları konusunda Kaymakcı, "Vize serbestisi elde edilene kadar vize kolaylığı mutlaka sağlanmalı" dedi.

        Vize kolaylığı konusunda Almanya'nın AB nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ossowski'ye göstermiş olduğu çabalardan dolayı teşekkür eden Kaymakcı, gelecek aylarda vizelerin biraz daha kolaylaşmasını beklediklerini ve bu konuyu hep gündemde tuttuklarını anlattı.

        Kaymakcı, AB gündeminde son dönemde bağlantısallığın ön plana çıktığına işaret ederek, "AB, gerek Afrika kıtasına, gerek Orta Doğu'ya, gerek Orta Asya'ya uzanmak istiyor" dedi.

        AB'nin özellikle Orta Asya ve Güney Kafkasya ile bağlantısallık konusunda Türkiye ile çalışmalar yapmak istediğini belirten Kaymakcı, "Biz buna olumlu yaklaşıyoruz. Ancak bir taraftan ulaştırma ve enerjide yüksek düzeyli diyalog toplantılarını yapmadan, bunu siyaseten engelleyerek bağlantısallık ne kadar gerçekleştirilebilir? Bunu da AB tarafının sorgulaması gerekir. Dolayısıyla ümit ediyoruz önümüzdeki dönem bütün yüksek düzeyli diyalog toplantıları yeniden canlandırılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

        Kaymakcı, Avrupa ile AB kavramının son bir buçuk yıldır karışmaya başladığına işaret ederek, "Birçok AB yetkilisi belki iyi niyetli, belki farkında olmadan ve bazen de kötü niyetli olarak AB ile Avrupa'yı karıştırıyor. AB demek isterken Avrupa diyor ve kendisi dışlamaya yönelik mesajlar veriyor. Bunu güvenlik ve savunmada da görüyoruz. Son dönemde bunun maalesef ticarete de yansımaları olmaya başladı" diye konuştu.

        "MALLAR SERBEST, MALLARI TAŞIYACAK TIRLARLA İLGİLİ KOTALAR VAR"

        DEİK Başkanı Nail Olpak ise en çok konuştukları alanın Gümrük Birliği ve Gümrük Birliği mallarının serbest dolaşımı olduğunu belirterek, "Garabet şurada, mallar serbest, malları taşıyacak tırlarla ilgili kotalar var, malların patronları ile ilgili de vize problemimiz var" diye konuştu.

        Gümrük Birliği'nde başka sıkıntılar da söz konusu olduğunu anımsatan Olpak, "AB'nin diğer ülkelerde yapmış olduğu bütün anlaşmalarda yükümlülük noktasında Türkiye'nin sorumlulukları var ama hak elde etme konusunda hiçbir hakkı yok. Yani AB bir ülkeyle serbest ticaret anlaşması imzaladığında biz yükümlülüklerinden mecburuz ama aynı şekilde serbest ticaret anlaşmasına dahil olamıyoruz. Böyle bir garabet de var" dedi.

        Olpak, Avrupa'nın kendi içerisinde bir güvenlik krizi yaşadığına işaret ederek, burada neler yapılabileceğini değerlendireceklerini, Türk iş dünyası olarak görünürlüklerini artıracaklarını vurguladı.

        TÜRKİYE’NİN İHRACATININ YÜZDE 52'Sİ AVRUPA'YA

        DEİK Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ da "Türkiye'nin Avrupa'ya ihtiyacı olduğundan daha fazla Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var" dedi.

        Avrupa'nın bu durumu nasıl ifade edeceğini bilemediğini anlatan Yalçındağ, "Dolayısıyla biz iş insanları olarak devreye girmek istedik" diye konuştu.

        "Eğer Türkiye ile Avrupa arasındaki diyalog ve bu başlamamız gereken hareket gecikirse yarın çok geç olacak." diyen Yalçındağ, Avrupa'nın geleceğinin Türkiye'yi yakından ilgilendirdiğini, Türkiye’nin ihracatının yüzde 52'sini Avrupa'ya yaptığını anımsattı.

        AB-Türkiye İş Zirvesi "EU-Türkiye Business Summit" etkinliği bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

        Programa, Türkiye ve AB kurumlarından üst düzey yetkililer, düşünce kuruluşlarından temsilciler, küresel şirketlerin üst yöneticileri ve 400'ün üzerinde iş insanının katılması bekleniyor.

