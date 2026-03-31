        Haberler Ekonomi İş-Yaşam DEİK’ten Çin Büyükelçiliği’ne ziyaret - İş-Yaşam Haberleri

        DEİK’ten Çin Büyükelçiliği’ne ziyaret

        DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı ve Mıstaçoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu ve beraberindeki İş Konseyi heyeti, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci ve Asya Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve eski Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen ile toplantılarını Ankara'da gerçekleştirdi

        Türkiye-Çin ilişkilerinin uzun vadeli ve stratejik perspektifle ele alınmasının önemi vurgulanan toplantılarda, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geleceği, somut iş birliği alanları ve stratejik uyum fırsatları ele alındı.

        Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin mevcut durumu değerlendirilen toplantılarda, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha sürdürülebilir ve somut adımlarla nasıl ileri taşınabileceği ve ticaret hacminin artırılmasının yanı sıra, karşılıklı güvenin güçlendirilmesi ile uzun vadeli ortaklıkların geliştirilmesi değerlendirildi.

        TURİST SAYISINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

        Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin, DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi’nin iki ülke arasında önemli bir köprü rolü üstlendiğini belirterek, karşılıklı güvenin artırılması ve somut iş birliği projelerinin hayata geçirilmesi yönündeki beklentilerini dile getirdi. Ekonomik ilişkilerin yanı sıra kültürel ve beşerî bağların güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Xuebin, vize serbestisi kapsamında Çin’den Türkiye’ye yönelik turist sayısında artış beklendiği ve Türkiye’nin turizm potansiyelinin daha etkin tanıtılması gerektiği vurguladı. Xuebin, DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi’nin çalışmalarına destek vereceklerini söyledi.

        YENİ İŞ BİRLİKLERİ İÇİN ÖNEMLİ FIRSATLAR

        DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı ve Mıstaçoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu, Çin’in “Kuşak ve Yol” girişimi ile Türkiye’nin “Orta Koridor” vizyonu arasındaki stratejik uyumun yeni iş birlikleri için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. İş dünyası temsilcileri arasındaki temasların artırılmasının, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da derinleşmesine katkı sağlayacağını ifade eden Mıstaçoğlu, DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi’nin Çin Büyükelçiliği ile yakın iş birliğini sürdürmeye ve yeni iş birliği alanları geliştirmeye hazır olduklarını söyledi. Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin ile ilk temaslarının Çin Uluslararası Ticaretin Geliştirilmesi Konseyi (CCPIT) Başkanı’nın da katılımıyla düzenlenen “3. Türkiye-Çin İş Konferansı” kapsamında gerçekleştiğini ifade eden Mıstaçoğlu, İş Konseyi’nin gelecek dönemde Çin’e bir heyet ziyareti gerçekleştirmeyi ve CCPIT ile bir etkinlik düzenlemeyi hedeflediklerini aktardı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Manisa'da dehşet gecesi: Boşanma aşamasındaki eşini ve ailesini katletti

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabaha karşı yaşanan kan donduran olayda, bir şahıs boşanma aşamasındaki eşini ve ailesinden 3 kişiyi başlarından vurarak öldürdü.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Karahan'dan rezerv açıklaması
        Karahan'dan rezerv açıklaması
        Bir ayda bitmesi gereken savaşta, biten İran değil efsaneler oldu
        Bir ayda bitmesi gereken savaşta, biten İran değil efsaneler oldu
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteği
        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteği
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı
        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı
        Müslüm Gürses’in hologramı, 5G ile AKM sahnesinde
        Müslüm Gürses’in hologramı, 5G ile AKM sahnesinde
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Aile katliamı!
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Aile katliamı!
        TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine başladı
        TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine başladı
        Bakan Ersoy duyurdu! Bir kültürel miras daha yuvasına dönüyor
        Bakan Ersoy duyurdu! Bir kültürel miras daha yuvasına dönüyor
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Tepki çeken hasar talebi geri çekildi!
        Tepki çeken hasar talebi geri çekildi!
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik