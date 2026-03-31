DEİK’ten Çin Büyükelçiliği’ne ziyaret

Türkiye-Çin ilişkilerinin uzun vadeli ve stratejik perspektifle ele alınmasının önemi vurgulanan toplantılarda, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geleceği, somut iş birliği alanları ve stratejik uyum fırsatları ele alındı.

Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin mevcut durumu değerlendirilen toplantılarda, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha sürdürülebilir ve somut adımlarla nasıl ileri taşınabileceği ve ticaret hacminin artırılmasının yanı sıra, karşılıklı güvenin güçlendirilmesi ile uzun vadeli ortaklıkların geliştirilmesi değerlendirildi.

TURİST SAYISINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin, DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi’nin iki ülke arasında önemli bir köprü rolü üstlendiğini belirterek, karşılıklı güvenin artırılması ve somut iş birliği projelerinin hayata geçirilmesi yönündeki beklentilerini dile getirdi. Ekonomik ilişkilerin yanı sıra kültürel ve beşerî bağların güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Xuebin, vize serbestisi kapsamında Çin’den Türkiye’ye yönelik turist sayısında artış beklendiği ve Türkiye’nin turizm potansiyelinin daha etkin tanıtılması gerektiği vurguladı. Xuebin, DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi’nin çalışmalarına destek vereceklerini söyledi.

YENİ İŞ BİRLİKLERİ İÇİN ÖNEMLİ FIRSATLAR

DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı ve Mıstaçoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu, Çin’in “Kuşak ve Yol” girişimi ile Türkiye’nin “Orta Koridor” vizyonu arasındaki stratejik uyumun yeni iş birlikleri için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. İş dünyası temsilcileri arasındaki temasların artırılmasının, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da derinleşmesine katkı sağlayacağını ifade eden Mıstaçoğlu, DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi’nin Çin Büyükelçiliği ile yakın iş birliğini sürdürmeye ve yeni iş birliği alanları geliştirmeye hazır olduklarını söyledi. Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin ile ilk temaslarının Çin Uluslararası Ticaretin Geliştirilmesi Konseyi (CCPIT) Başkanı’nın da katılımıyla düzenlenen “3. Türkiye-Çin İş Konferansı” kapsamında gerçekleştiğini ifade eden Mıstaçoğlu, İş Konseyi’nin gelecek dönemde Çin’e bir heyet ziyareti gerçekleştirmeyi ve CCPIT ile bir etkinlik düzenlemeyi hedeflediklerini aktardı.