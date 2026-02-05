‘Dekorasyonun evrimi’ Akaretler'de

Akaretler Sıraevler’in tarihi dokusunda hayat bulan ve kısa sürede şehrin en prestijli etkinliklerinden birine dönüşen ADA, bir kez daha Türkiye’nin en seçkin antika evlerini, tasarım galerilerini ve koleksiyonerlerini bir araya getirecek. Bilgili Holding, Akaretler Sıraevler’in büyüleyici atmosferinde gelenekselleşen ADA Show buluşmasına bu yıl yeniden ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz yıl 12 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan ADA, bu yıl da Maison Française partnerliğinde, dekorasyon dünyasına yeni perspektifler kazandırmayı hedefliyor.

Zamanın Ruhu Mekanla Bütünleşiyor

ADA Show, sadece bir sergileme alanı değil, ziyaretçisini ‘dekorasyonun evrimine’ tanıklık etmeye çağıran bir deneyim sunuyor. Etkinlik, antika bir objenin yaşanmışlığını, çağdaş tasarımın yenilikçi diliyle aynı mekânda buluşturarak ‘Neyin, neyle yan yana durabileceği’ konusunda ilham verici cevaplar üretiyor. Ziyaretçiler, tarihi binaların odaları arasında dolaşırken, Türkiye’nin en seçkin antika evlerinin nadide parçalarını ve tasarım galerilerinin gelecek vadeden eserlerini bir arada keşfetme şansı buluyor.

Geçmişin Zarafeti ve Geleceğin Tasarımı Akaretler Sıraevler’de Bir Arada

ADA, Akaretler Sıraevler’in tarihi atmosferinde, geçmişin zanaatkarlığı ile geleceğin tasarım dilini ustalıkla bir araya getirerek, zamansız estetiğin önemini vurguluyor. Etkinlik, ziyaretçilerine farklı dönemlere ait nadide antika parçaları, mobilyaları, objeleri ve çağdaş tasarımın en yenilikçi örneklerini bir arada keşfetme ve sanatın derinliklerinde ilham verici bir yolculuğa çıkma fırsatı sunuyor.

REKLAM Dünyanın dört bir yanından özenle seçilmiş koleksiyonların sergileneceği bu özel edisyonda; 1930 Antika, addresistanbul, AlaTurca House, Artı Modern, Birim, BMS, BURĒAU, Eski Ambar, Fy-shan Glass Studio X Rezzan Benardete Interiors, GEOGALLERY, Halit Berker, Han No 61, ICA, Green Mall, Maru, Maison Saiki, Sevil Dolmacı X Noyan Berkman, Tarık Akyel Vintage & Design, Yalın Mimarlık, Yunus Karma ve Waxy Design Studio gibi tanınmış isimler ve markalar yer alacak. Sevgililer Günü’ne özel olarak kurgulanan Pop Lovers Talks, mimar, iç mimar ve tasarımcı çiftleri bir araya getirerek iş, ilişki ve ortak yaşam ekseninde samimi bir sohbet alanı açıyor. Program kapsamında ayrıca moda ve sanatı bir araya getiren Misela x Merih Uman, Muse For All x Melis Buyruk ve Raisa Vanessa x living in audio iş birlikleri yer alıyor. ADA Show bu yıl, mimarlık ortamını da buluşturan çok özel bir sergiye de ev sahipliği yapıyor. Yalın Mimarlık tarafından hayata geçirilen ve küratörlüğünü Heval Zeliha Yüksel’in üstlendiği “Yalın Şeyler: Merak Odaları” sergisi, No:47’de ziyaretçilerini bekliyor.