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Dele Alli için flaş yorum: Mantıksız!

Beşiktaş'ta performansıyla hayal kırıklığı yaratan Dele Alli'nin geleceği belirsizliğini korurken, bir dönem Trabzonspor'da da oynayan eski İngiliz futbolcu Kevin Campbell'dan flaş bir yorum geldi.

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  • Dele Alli için flaş yorum: Mantıksız! - Beşiktaş transfer haberleri

    Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı Dele Alli beklentileri karşılayamazken, yıldız futbolcu hakkında İngiltere'den flaş bir yorum geldi.
  • Dele Alli için flaş yorum: Mantıksız! - Beşiktaş transfer haberleri

    Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen eski İngiliz futbolcu Kevin Campbell, Dele Alli'nin geleceğine ilişkin konuştu.
  • Dele Alli için flaş yorum: Mantıksız! - Beşiktaş transfer haberleri

    İngiliz futbolcunun yeni sezonda Beşiktaş'ta kalmasının mantıksız olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
  • Dele Alli için flaş yorum: Mantıksız! - Beşiktaş transfer haberleri

    "Böyle bir şey olabileceğini düşünmüyorum. Neler döndüğünü bilmiyorum ama bu bana hiç mantıklı gelmiyor. 
  • Dele Alli için flaş yorum: Mantıksız! - Beşiktaş transfer haberleri

    Şu anda sizin için (Beşiktaş) yeterince iyi değil ve onu geri gönderiyorsunuz ama yazın Dele Alli ile bedava sözleşme mi imzalayacaksınız? Bu hiç mantıklı değil"
  • Dele Alli için flaş yorum: Mantıksız! - Beşiktaş transfer haberleri

    Sakatlığı sonrası nisan ayında İngiltere'ye giden Dele Alli ameliyat olup sezonu kapatmıştı. 
  • Dele Alli için flaş yorum: Mantıksız! - Beşiktaş transfer haberleri

    Beşiktaş'ta 15 maça çıkan 27 yaşındaki 10 numara, 3 kez fileleri havalandırdı. 
  • Dele Alli için flaş yorum: Mantıksız! - Beşiktaş transfer haberleri

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