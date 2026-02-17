Canlı
        Haberler Televizyon 'Delikanlı' çok yakında SHOW TV'de!

        'Delikanlı' çok yakında SHOW TV'de!

        Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş gibi birbirinden değerli oyuncuların başrollerini paylaştığı 'Delikanlı' çok yakında SHOW TV'de başlıyor

        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 17:41 Güncelleme: 17.02.2026 - 17:41
        Türk televizyonlarının güçlü yapımlarına bir yenisi daha ekleniyor. Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, OGM Pictures’ın iddialı yapımı 'Delikanlı'nın yönetmen koltuğunda başarılı projelere imza atan Zeynep Günay ve Recai Karagöz oturuyor. Dizinin duygu dolu senaryosu ise güçlü kalemiyle dikkat çeken Aybike Ertürk ve ekibinin imzasını taşıyor. İçeriği ve kurduğu dünyasıyla büyük merak uyandıran 'Delikanlı'da Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş başrolleri paylaşıyor.

        Şimdiden adından çokça söz ettiren 'Delikanlı' için SHOW TV’de geri sayım başladı.

