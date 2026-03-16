        Show TV'nin yeni dizisi 'Delikanlı' için geri sayım başladı. Önümüzdeki günlerde ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan yeni dizinin yayın tarihi merakla bekleniyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş paylaşıyor. Peki, Delikanlı dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

        Giriş: 16.03.2026 - 12:56
        Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Delikanlı” dizisi için heyecan giderek artıyor. Yakın zamanda ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkması beklenen yapımın yayın tarihi şimdiden merak konusu oldu. Dikkat çeken oyuncu kadrosuyla öne çıkan dizide başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş paylaşıyor. Peki, Delikanlı dizisinin konusu nedir?

        DELİKANLI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

        İstanbul’un kenar mahallelerinde büyüyen Yusuf, ailesini ayakta tutmaya çalışan, haksızlığa boyun eğmeyen bir delikanlıdır. Çocukluk aşkı Hazan’la mütevazı bir hayatın hayalini kurarken, kader onu yeraltı dünyasının, güç oyunlarının ve sınıf çatışmasının ortasına sürükler. Yıllar sonra bambaşka bir kimlikle yeniden ortaya çıktığında artık hiçbir şey eskisi gibi değildir; geçmişin yaraları, saklanan sırlar ve beklenmedik bir aşk, onu hem kalbinin hem de intikamının peşinden gitmeye zorlayacaktır.

        DELİKANLI DİZİSİ YAPIM KADROSU

        Yapım: OGM Pictures

        Yönetmen: Zeynep Günay ve Recai Karagöz

        Senarist: Aybike Ertürk ve ekibi

        İLK FRAGMAN YAYINLANDI

        Şimdiden dikkatleri üzerine çeken OGM Pictures ­­­imzalı “Delikanlı” dizisinin ilk teaserı yayınlandı. Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği dizi, çok yakında Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

        Yayınlanan teaserda, Yusuf’un “Şimdi elimde kalan tek şey nefretim; bana yaptıklarını tek tek ödetmeye geldim” sözleri, dizinin intikam ve heyecan dolu dünyasını gözler önüne seriyor. “Delikanlı”, geçmişin hesaplarıyla örülü bir yolculuğun kapılarını aralıyor ve izleyiciyi hem aşkın hem de intikamın peşinden sürükleyecek unutulmaz bir hikâyeye davet ediyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
