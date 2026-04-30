'Delikanlı'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
SHOW TV'nin çok konuşulan dizisi 'Delikanlı'nın yeni bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu
SHOW TV'nin OGM Pictures imzalı, yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği, başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş'ın paylaştığı 'Delikanlı'nın merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı gerilimi zirveye taşıyor.
İşte 'Delikanlı’nın 5'inci Bölüm Tanıtımı;
Yayınlanan tanıtımda Miran, Yusuf'u Dila ve Hazan konusunda uyarırken; Dila'nın hırkasındaki düğmenin Yusuf'un evinden çıktığını öğrenen Sarp öfkesine hakim olamıyor.
Mahallede güç dengesi Miran ve Yusuf'un gizli hamlesiyle değişirken, Sarp'ın planları altüst oluyor.
Dila için Yusuf'un evini basan Sarp, olayların fitilini ateşliyor.
Hazan ise Yusuf'un hala kendisine aşık olduğunu düşünüyor.
Tanıtımın finalinde Yusuf'un, "Benimle evlenir misin?" sorusu, yeni bölümde yaşanacakların merakını zirveye taşıyor.
'Delikanlı', yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00'de SHOW TV’de.