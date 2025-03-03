DEM Parti, Demirtaş-Bahçeli görüşmesini teyit etti

DEM Parti, Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) topladı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, MYK toplantısına verilen arada basına açıklama yaptı. Doğan, "Bu sürecin ilerletilmesi için tüm partilerin yaptıkları açıklamalar memnuniyet verici. Hayat, partimizin şu tespitini doğruladı: Kürt meselesinin Türkiye ile sınırlı bir mesele olmadığı bir kez daha görülmüş oldu. Yıllardır mücadele, müzakere ve demokratik siyaset kanallarının açılması için bedel ödüyoruz. Barışa açılan bu kapıda koşar adımla ilerlemek gerekiyor ki riskler ortadan kaldırılabilsin. Çağrının elbette bir muhatabı da iktidar ve devlettir. Kaçırılmaması gereken bir fırsat bu. Şimdi artık söylenen sözün gereklerini yapmanın tam da zamanı. Görmek istediğimiz Türkiye, savaşın kalıcı şekilde son bulduğu, hepimizin içine sinecek kalıcı bir barışın gerçekleştiği Türkiye'dir. Devlet ve iktidar, koşulları sağlamak için gerekeni yapmalı. Hız önemli, zamana yaymamak önemli" ifadelerini kullandı.

"DEMİRTAŞ VE AHMET TÜRK İLE GÖRÜŞMEYİ TEYİT EDİYORUM"

Açıklama sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Doğan, bir gazetecinin, 'Selahattin Demirtaş'ın hastaneye getirildiği ve Devlet Bahçeli ile telefonda görüştüğü iddialarını teyit edebilir misiniz?' sorusuna, "Başak Demirtaş'a geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isterim. Partiler, liderler arası diyalog savunduğumuz şeyler. Bu diyalog ve temas memnuniyet verici. Hem Demirtaş ile hem Ahmet Türk ile görüşmeyi teyit ediyorum. İçeride olmaması gereken siyasetçiler, gazeteciler, yazarlar, hasta mahpuslar hapiste. Yeni bir dönemden bahsediyorsak ki biz buna inanıyoruz, bu yeni dönemi daha da kıymetlendirecek olan şey özgürce konuşabilmeleridir. Demirtaş’ın babası vefat edince de görmeye gitmişti. Kullanılan hakkın özel bir izin gibi görülmemesi gerekir" dedi.

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